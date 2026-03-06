Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbi öncesi paylaştı! Bomba derbi tahmini gündemi salladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira ile bir dönem sevgili olan Devrim Özkan, yayınlanan maç öncesindeki skor tahmini ile gündem oldu. Fanatik futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş- Galatasaray derbisi için tahminde bulunan Devrim Özkan'ın öngörüsü sosyal medyada kısa zamanda olay oldu.

DEVRİM ÖZKAN'IN DERBİ ÖNCESİ SKOR TAHMİNİ ŞAŞIRTTI!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile uzun süre ilişki yaşayıp evlilik sürecine doğru yol alırken 'kariyer ağırlıklı' planlardan sebep yollarını ayırma yoluna giden Devrim Özkan'ın Galatasaray-Beşiktaş derbi tahmini ile dikakt çekti.

Şimdilerde Yeraltı dizisinde 'ceylan' rolü ile ekrana çıkan Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİNDE HEYECAN DORUKLARDA!



Süper Lig'de şampiyonluğa doğru yol alan yarışta Beşiktaş ve Galatasaray derbisi öncesinde başta taraftarlar olmak üzere tüm spor ve sanat dünyasından tanınır kişiler skor sonucu tahminlerini paylaşmaya başladı.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Torreira ile sevgili olup ayrılan Devrim Özkan'ın derbi öncesinde bulunduğu tahmin ise kısa zamanda spor ve magazin dünyasunda gündem oldu.