Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbi öncesi paylaştı! Bomba derbi tahmini gündemi salladı

Fenomen dizi Yeraltı'nın başrol oyuncusu Devrim Özkan, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı skor tahminiyle gündeme damga vurdu.

Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbi öncesi paylaştı! Bomba derbi tahmini gündemi salladı
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.03.2026
23:35
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
23:38

'ın yıldız futbolcularından ile bir dönem sevgili olan , yayınlanan maç öncesindeki skor tahmini ile gündem oldu. Fanatik futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği - Galatasaray derbisi için tahminde bulunan Devrim Özkan'ın öngörüsü sosyal medyada kısa zamanda olay oldu.

DEVRİM ÖZKAN'IN DERBİ ÖNCESİ SKOR TAHMİNİ ŞAŞIRTTI!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile uzun süre ilişki yaşayıp evlilik sürecine doğru yol alırken 'kariyer ağırlıklı' planlardan sebep yollarını ayırma yoluna giden Devrim Özkan'ın Galatasaray-Beşiktaş derbi tahmini ile dikakt çekti.

Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbi öncesi paylaştı! Bomba derbi tahmini gündemi salladı

Şimdilerde Yeraltı dizisinde 'ceylan' rolü ile ekrana çıkan Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİ ÖNCESİNDE HEYECAN DORUKLARDA!


Süper Lig'de şampiyonluğa doğru yol alan yarışta Beşiktaş ve Galatasaray derbisi öncesinde başta taraftarlar olmak üzere tüm spor ve sanat dünyasından tanınır kişiler skor sonucu tahminlerini paylaşmaya başladı.

Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbi öncesi paylaştı! Bomba derbi tahmini gündemi salladı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Torreira ile sevgili olup ayrılan Devrim Özkan'ın derbi öncesinde bulunduğu tahmin ise kısa zamanda spor ve magazin dünyasunda gündem oldu.

Devrim Özkan, Galatasaray-Beşiktaş derbi öncesi paylaştı! Bomba derbi tahmini gündemi salladı

