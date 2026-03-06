Aşk Tesadüfleri Sever'in başrolü Devrim Özkan oldu

Bu sezon Yeraltı dizisiyle çok konuşulan Devrim Özkan, yaz sezonunda da çalışmaya devam edecek. Daha önce bir sinema filmiyle anlaştığını söyleyen Devrim Özkan'ın Aşk Tesadüfleri Sever'in kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.

DEVRİM ÖZKAN, AŞK TESADÜFLERİ SEVER'İN MAVİ'Sİ OLDU

Devrim Özkan bu yaz bir aşk filminde yer alacağını açıklamıştı. Kulislerden sızan bilgilere göre Ömer Faruk Sorak’ın unutulmaz seri filmi “Aşk Tesadüfleri Sever”in 3. filmi, İlk filmin devamı olarak çekilecek. Projede sevdiği kadının kalbiyle yaşayan Özgür’ün (Mehmet Günsür) yeni bir aşka tutulmasının hikâyesi beyazperdeye taşınacak.

Her şey yolunda giderse Devrim Özkan filmde “Mavi” rolüyle yapımda yer alacak. Geçen yaz film için ilk olarak yine Devrim Özkan’a teklif gitmiş ancak o dönem “Çift Kişilik Oda” dizisine başlayan Özkan filmde yer almamıştı. Güzel oyuncuya aynı proje bu yıl bir kez daha teklif edildi. Etkileyici bir aşk filmi olduğu kadar organ bağışının önemine de dikkat çeken filmde Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da rol alacak.

Devrim Özkan, Yeraltı'nda Ceylan karakteriyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Setle ilgili konuşan Özkan, Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Bozkurt karakterinin dizide sürekli Ceylan'a "Ömrüm" diye seslenmesinin gerçek hayata da taşındığını duyurdu. Devrim Özkan, "Yemek siparişlerini de artık ‘ömrüm’ diye alıyorum. ‘Afiyet olsun ömrüm’ yazıyorlar" dedi.