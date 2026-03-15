Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Dünyayı sarmaya başlayan petrol sıkıntısıyla ilgili Irak'ın Türkiye hamlesine IKBY'den ret

ABD-İsrail-İran çatışmaları sırasında kapanan Hürmüz Boğazı, petrol fiyatlarını tırmandırırken Irak petrolünün ihracatı için Türkiye'nin Ceyhan Limanı'nın kullanılması önerisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından reddedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 21:16

ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırıları başta İran'ın komşu ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkilemeye başladı.

0:00 150
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaşanan kriz nedeniyle Irak, petrol ihracatını Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatma girişiminde bulunurken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) buna onay vermedi.
Bölgedeki kriz ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen güney ihracatının durması nedeniyle Irak, Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmayı gündemine aldı.
Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduğunu ve Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihraç etmeye hazır olduğunu belirtti.
Mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç ediliyordu ve boru hattının toplam kapasitesi günlük yaklaşık 900 bin varil.
IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi bulunmayan çeşitli şartlar öne sürerek ihracatın yeniden başlatılmasını şu aşamada reddetti.
Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'ye ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısı yaptı.
İran'ın 'nı kapatması, çatışmalar sırasında petrol tesislerinin vurulması gibi nedenlerle Irak da petrol ihracatında aksamalar yaşıyor.

IRAK PETROLÜN CEYHAN LİMANI'NDAN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) buna şu aşamada onay vermediğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, son dönemde haber ajansları, medya kuruluşları ve milletvekillerinden gelen sorular üzerine kuzey hattı üzerinden ihracat konusuna açıklık getirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki kriz ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen güney ihracatının durması nedeniyle oluşan kaybı azaltmak amacıyla Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın yeniden başlatılmasının gündeme geldiği ifade edildi.

IKBY İHRACATLA İLGİSİ OLMAYAN ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜ

Bakanlık, krizinin başından bu yana IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve Irak Petrol Bakanlığının Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihracatına hazır olduğunu bildirdi.

Buna ek olarak, mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç edildiği, söz konusu boru hattının toplam kapasitesinin ise günlük yaklaşık 900 bin varil olduğu kaydedildi.

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının şu aşamada ihracatın yeniden başlatılmasını reddettiğini ve ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi bulunmayan çeşitli şartlar öne sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, söz konusu şartların ihracat yeniden başladıktan sonra da müzakere edilebileceğini, ihracattaki gecikmenin Irak'ın güney terminallerinden yapılan sevkiyatın durması nedeniyle oluşan mali kaybı telafi etme imkanını azaltacağını vurguladı.

Açıklamada, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığına ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısı yinelendi.

ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#Ceyhan Limanı
#Irak Petrol İhracatı
#Abd İsrail İran Çatışması
#Ikby Petrol Anlaşmazlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.