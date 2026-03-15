ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırıları başta İran'ın komşu ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkilemeye başladı.

Dünyayı sarmaya başlayan petrol sıkıntısıyla ilgili Irak'ın Türkiye hamlesine IKBY'den ret

HABERİN ÖZETİ Dünyayı sarmaya başlayan petrol sıkıntısıyla ilgili Irak'ın Türkiye hamlesine IKBY'den ret ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yaşanan kriz nedeniyle Irak, petrol ihracatını Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden yeniden başlatma girişiminde bulunurken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) buna onay vermedi. Bölgedeki kriz ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen güney ihracatının durması nedeniyle Irak, Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmayı gündemine aldı. Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduğunu ve Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihraç etmeye hazır olduğunu belirtti. Mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç ediliyordu ve boru hattının toplam kapasitesi günlük yaklaşık 900 bin varil. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi bulunmayan çeşitli şartlar öne sürerek ihracatın yeniden başlatılmasını şu aşamada reddetti. Irak Petrol Bakanlığı, IKBY'ye ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısı yaptı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, çatışmalar sırasında petrol tesislerinin vurulması gibi nedenlerle Irak da petrol ihracatında aksamalar yaşıyor.

IRAK PETROLÜN CEYHAN LİMANI'NDAN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını ancak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) buna şu aşamada onay vermediğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, son dönemde haber ajansları, medya kuruluşları ve milletvekillerinden gelen sorular üzerine kuzey hattı üzerinden ihracat konusuna açıklık getirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki kriz ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen güney ihracatının durması nedeniyle oluşan kaybı azaltmak amacıyla Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın yeniden başlatılmasının gündeme geldiği ifade edildi.

IKBY İHRACATLA İLGİSİ OLMAYAN ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜ

Bakanlık, krizinin başından bu yana IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile temas halinde olduklarını ve Irak Petrol Bakanlığının Ceyhan'a uzanan boru hattı üzerinden günlük 300 bin varile kadar petrol ihracatına hazır olduğunu bildirdi.

Buna ek olarak, mevcut koşullar öncesinde IKBY'deki sahalardan günlük en az 200 bin varil petrol ihraç edildiği, söz konusu boru hattının toplam kapasitesinin ise günlük yaklaşık 900 bin varil olduğu kaydedildi.

Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının şu aşamada ihracatın yeniden başlatılmasını reddettiğini ve ham petrol ihracatıyla doğrudan ilgisi bulunmayan çeşitli şartlar öne sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, söz konusu şartların ihracat yeniden başladıktan sonra da müzakere edilebileceğini, ihracattaki gecikmenin Irak'ın güney terminallerinden yapılan sevkiyatın durması nedeniyle oluşan mali kaybı telafi etme imkanını azaltacağını vurguladı.

Açıklamada, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığına ulusal çıkarlar, anayasa ve bütçe yasası çerçevesinde petrol ihracatını derhal yeniden başlatma çağrısı yinelendi.