Sosyal medyada 'öldü' denilmişti, yapay zeka iddiaları yayılmıştı: Netanyahu'dan kameralar karşısında 'parmak' şov

İran’ın füze misillemesi sonrası öldüğü öne sürülen ve son basın toplantısının yapay zeka (AI) ile kurgulandığı iddia edilen İsrail Başbakanı Netanyahu, X platformundan videolu bir mesaj paylaştı. Bir işletmede kahve içtiği anları yayınlayan Netanyahu, videoda ellerini havaya kaldırarak parmaklarını tek tek saydırdı ve "ölmedim" mesajı verdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.03.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
saat ikonu 19:01

Başbakanı Binyamin , İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara karşı videolu paylaşım yaptı.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap verdi.

https://x.com/netanyahu/status/2033190035764232360

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

