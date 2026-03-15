Radar cezasında kritik detay: Vatandaş bilgi alamadı, KDK kararı devreye girdi

Hız sınırını aştığı için trafik cezası alan bir kişi, bununla alakalı belge talep etti. Ancak emniyet bu konuyla alakalı cevap vermeyince ceza kesilen sürücü soluğu Kamu Denetçiliği Kurumu'nda aldı. KDK tarafından radar cezası alan sürücüleri de ilgilendiren karar çıktı.

15.03.2026
20:15
|
GÜNCELLEME:
15.03.2026
20:18

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hız limiti sebebiyle kesilen radar cezalarıyla ilgili emsal teşkil edecek bir karar yayınladı. Hız sınırını aşan sürücünün yaptığı başvuruya emniyet olumlu yanıt vermeyince KDK'ya yapılan başvuru dikkat çekti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hız limiti nedeniyle kesilen radar cezalarıyla ilgili emsal teşkil edecek bir karar yayınlayarak, sürücülerin radar cihazı kalibrasyon bilgilerine erişiminin bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza kesilen bir kişi, hız ihlalini gösteren belge sunulmadığı ve radar cihazının kalibrasyon bilgilerine erişemediği gerekçesiyle KDK'ya başvurdu.
Emniyet, kalibrasyon belgelerinin idarenin iç düzeni ve teknik altyapısına ilişkin olduğu için bireysel başvurularla paylaşılamayacağını belirtti.
KDK, başvurucuyu haklı bularak, kamu güvenliğini zedeleme ihtimali olan bilgiler hariç tutularak radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin başvurana bildirilmesi yönünde tavsiyede bulundu.
KDK kararı, idari para cezasının hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin asgari bilgilerin kişilere paylaşılması gerektiğini vurguladı.
HIZ LİMİTİNİ AŞTI ANCAK CEZA SEBEBİNE DAİR BELGE SUNULMADI

Hız limitini aştığı gerekçesiyle idari para cezası verilen bir kişi, hız ihlalini ortaya koyan herhangi bir belgenin ceza tutanağının ekinde sunulmadığını belirterek, cezanın iptali için sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

"Radar cihazının kalibrasyonunun güncel olduğu" gerekçesiyle talebi reddedilen vatandaş, radar cihazının türü, modeli, seri numarası ve kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgeleri emniyetten talep etti ancak olumsuz yanıt aldı.

İdari para cezasının dayanağı olan bilgi ve belgelere erişememesi nedeniyle bilgi edinme hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaş, KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, cezanın kesildiği il emniyet müdürlüğünden bilgi istedi. Kuruma gelen yazıda, "Kalibrasyon belgelerinin idarenin iç düzeni, denetim ve teknik altyapısına ilişkin belgeler olması nedeniyle bireysel başvurular kapsamında paylaşılmasının mümkün olmadığı, gerekli görülmesi halinde belgelerin yargı mercilerince resen talep edilebileceği" kaydedildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, "cezanın kesildiği radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin bilgi ve belgelerin, kamu güvenliğini zedeleyebilecek nitelikteki hususlar hariç tutularak başvurana bildirilmesi" yönünde İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulundu.

RADAR SORUSUNA CEVAP VERİLMEMESİ "BİLGİ EDİNME HAKKINA MÜDAHALE"

KDK'nın kararında, bilgi edinme hakkının, idarenin kamu gücüne dayanarak tesis ettiği ve kişilerin hukuksal durumlarını etkileyen işlemler karşısında hak arama yollarının etkin şekilde kullanabilmesinde önemli bir araç olduğuna işaret edildi.

İdari para cezasının dayanağını oluşturan radar cihazına ilişkin bilgi ve belgelerin, "yalnızca yargı mercilerince talep edilebileceği" gerekçesiyle başvurana verilmemesinin Anayasa'da güvence altına alınan bilgi edinme hakkı ile bağdaşmadığı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Başvurana doğrudan uygulanan idari para cezasının hukuka uygunluğunu denetleyebilmesi için radar cihazının kalibrasyonuna ilişkin asgari bilgilerin kendisiyle paylaşılması gerekmektedir. Kalibrasyon belgelerinde yer alan cihaz seri numarası, teknik ölçüm değerleri veya görevli personele ilişkin bilgiler gibi kamu güvenliğini ilgilendirebilecek unsurların ayıklanması veya maskelenmesi suretiyle başvurana asgari düzeyde bilgi verilmesi mümkündür. Bu imkan varken talebin tümden reddedilmesi, bilgi edinme hakkının özüne dokunan ölçüsüz bir müdahale niteliği taşımaktadır."

