Teknik serviste arıza söyleme ücreti! Tarife avukatlarla yarışıyor

Elektronik cihazlardan beyaz eşyaya, kombiden otomobile kadar birçok alanda hizmet veren teknik servisler, artık arıza tespiti için kapıdan girer girmez ücret talep ediyor. Üstelik bu ücretler çoğu zaman tamir bedeline yaklaşarak tüketiciyi onarım teklifini kabul etmeye zorlayan bir baskı unsuruna dönüşüyor.

Tüketiciler ise “bakmadan para” uygulamasına tepki gösteriyor. Uzmanlar, servis çağırmadan önce tespit ücretinin yazılı olarak öğrenilmesi ve mümkünse yetkili servis tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. İşte detaylar...