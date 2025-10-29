Güllü öldürüldü iddiası gündem oldu! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den itiraf: 'O mesajlar benim ama...'

Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. Aydın, Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamanın ardından Tuğyan Ülkem Gülter'i adliye çağırıp WhatsApp mesajlarıyla ilgili ifadesini aldı.

''KEŞKE ANNEMİ BÖYLE ÖLDÜRMESEYDİM'' SÖYLEMLERİ

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan detaylarda Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık'' demişti.

PATRON AYDIN'IN İFADELERİ

Verdiği ifade hakkında da bilgi veren Aydın, "İfademde Güllü hanımın evlatlarıyla sıkıntılarını, kızının yasaklı madde kullandığını söylemesi, kızından tedirgin olduğunu söylediğini söyledim ve şahitleri getirdiğimi söyledim. Şahitler en yakınları HTS, arama kayıtlarına baktıklarında görecekler. Ben de aynı saat, dakikada ss görüntüler almıştım. 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk. Bundan sonrası yargı merceğinde" diye konuşmuştu.

GÜLLÜ'NÜN KIZI KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre Güllü’nün kız sessizliğini bozdu. Gülter, savcılığa verdiği ifadede "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi. Bu sözlerin ardından gözler tekrar savcılığa çevrildi. Şimdi herkes, kızıyla Güllü arasında yaşananları ve ünlü sanatçının ölümüne kızının sebep olup olmadığını merak ediyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin vefatının ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez yine Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunmuştu.

"BU İFTİRALAR BİZİ YIPRATTI"

"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim. Annemin adı üzerinden yapılan bu iftiralar bizi yıprattı" dedi.

Annenizin ölümünden sonra size yönelik bir çok iddia ortaya atıldı. Neler söylemek istersiniz?

Evet ne yazık ki benim ve kardeşim için bir çok iftira ortaya atıldı. Yasaklı madde kullandığım ve bundan dolayı sabıkam olduğu, annemle para için ilişki kurduğum gibi çok çirkin iftiralara maruz kaldım. Adli sicil kaydımı sizinle de paylaşıyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Test de yaptırdım ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Ben 2016'dan beri çalışan bir insanım.

BOŞANMA AŞAMASINDAYKEN ESKİ EŞİM CEZAEVİNE GİRDİ

4 yaşında bir kızım var, kızımı da tek başıma büyütüyorum. Çok severek evlendim ancak çok yanlış bir evlilik yaptım. Uzun zaman da boşanmak için mücadele ettim. Bu süreçte de annemin evine geldim. 6 aylıktı kızım, annemin evine geldiğimde. Zaten kızım erken doğumdan dolayı çok küçük dünyaya geldi. Boşanma aşamasındayken eski eşim cezaevine girdi. O süreçte Sosyal Hizmetler annemin evine gelip çocuğa oda yapmamı ve benim de sigortalı bir işte çalışmam gerektiği söylendi. Ben de sigortalı olarak mesleğim olan hemşirelik yapıyorum. Özel bir hastanede yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Yani ben yıllardır kendi paramı kazanıyorum. Bana bu süreçte söylenenler tamamen iftira.

Bazı isimler çıkıyor ben eski patronuydum ya da yakın arkadaşıydım diyerek sizin hakkınızda konuşuyorlar. Neler söylemek istersiniz?

Patronum dediği kişiyi ben hayatımda sadece 2 defa 20 dakika gördüm. Birinde annemi almaya gittiğimde diğerinde de nişanlımla mekana gittiğimde gördüm. Zaten annem beni çalıştığı mekanlara götürmek istemezdi, kız çocuğusun derdi. Benim bu kadar az görmüş birisi beni nasıl tanıyabilir? Ekranlara çıkıp annemin yakını gibi kendini göstererek bize iftira atanlar, annemin yakını falan değildi. Bunu söylemek isterim. Ben ilahi adalete inanan biriyim. İlahi adalet yerini bulacaktır. Bize acımızı yaşatmadılar, bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Hâlâ daha acımızı yaşamıyoruz.

Annenizin asistanı hakkında da suçlamalar yapıldı?

Ona da iftira atıyorlar. Benim anneme her zaman sahip çıktı. O bizim ablamız gibi. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Her zaman anneme destek olmuştur. Şunu da belirtmek isterim, annem Sultan Hanım'ı sahiplenmişti hatta hastanede tedavi gördüğü süreçte kendi velisiymiş gibi ailesiymiş gibi onlar adına hastanede imza attı bu kayıtlarda bellidir.

Neden yasaklı madde testi yaptırdınız?

Aslında kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez.

NE OLMUŞTU?

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.