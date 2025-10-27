Güllü’nün mal varlığı ne kadar? Servetini patronu Ferdi Aydın açıkladı

Arabesk müziğin güçlü sesi olarak tanınan Güllü, Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, serveti hakkında da yeni iddialar gündeme geldi.

GÜLLÜ'NÜN MAL VARLIĞI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntü yaşatmıştı. Gerçek adı Gül Tut olan sanatçının ani vefatı sonrası, kamuoyunda sanatçının maddi durumu ve serveti de tartışma konusu oldu. Uzun yıllar müzik sektöründe yer alan Güllü’nün mal varlığıyla ilgili ilk açıklama, sanatçının menajeri ve aynı zamanda uzun süre birlikte çalıştığı patronu Ferdi Aydın’dan geldi.

Ferdi Aydın, sanatçının 30 yıla yakın kariyeri boyunca önemli bir kazanç elde ettiğini belirterek, Güllü’nün toplam servetinin yaklaşık 200 milyon TL civarında olabileceğini söyledi. Aydın, Güllü’nün son yıllarda aylık gelirinin 1 milyon TL’ye kadar çıktığını, bu durumun da birikiminin ciddi seviyelere ulaşmasını sağladığını ifade etti. Sanatçının servetinin nasıl değerlendirileceği ve mal varlığının kimlere kalacağı ise henüz netleşmedi.

GÜLLÜ'NÜN SERVETİ NE KADAR?

Ferdi Aydın tarafından yapılan açıklamada, Güllü’nün 30 yıllık müzik kariyerinde ciddi bir servet biriktirdiği iddia edildi. Aydın, sanatçının aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde olduğunu belirtti. Bu kazancın uzun yıllar boyunca devam etmesiyle birlikte Güllü’nün mal varlığının 200 milyon TL civarında olabileceğini dile getirdi.

Sanat dünyasında uzun yıllar boyunca sahne alan Güllü’nün, kazandığı gelirlerle yatırım yaptığı ya da birikimlerini nasıl değerlendirdiği ise açıklanmadı. Ancak sanatçının bu servetinin araştırılması gerektiğini belirten Ferdi Aydın’ın sözleri, kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Güllü’nün servetinin yasal sürece dahil edilip edilmeyeceği ise soruşturmanın sonucuna göre netlik kazanacak.

GÜLLÜ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu geçtiğimiz günlerde savcılığa teslim edildi. Rapora göre, sanatçının kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Ayrıca göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulunduğu belirlendi. Kanında düşük dozda reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucuya, idrarında ise ağrı kesiciye rastlandı. İç organlar ve mide muhtevasında uyuşturucu veya zehirleyici herhangi bir madde tespit edilmedi.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun merhumenin yüksek alkol etkisi altında denge ve koordinasyon kaybı yaşadığını, bu nedenle kazara düşme ihtimalinin güçlü olduğunu gösterdiğini açıkladı. Çelik, Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğünü, savcılığın tüm olasılıkları dikkatle değerlendirdiğini belirtti.