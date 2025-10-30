Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Leman karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Oyuncuyla vedalaşmak için eve gelen Akın E., Sevim Erdoğan'ın hesabından bulunan tüm parayı kendi hesabına aktardı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN LEMAN'INA ESKİ SEVGİLİ ŞOKU

Ayrıldığı sevgilisinin hesabındaki tüm parayı aldığını belirten oyuncu Sevim Erdoğan, savcılığa başvurarak sevgilisi Akın E.'den şikayetçi oldu. Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım" diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Hesabındaki tüm parasının Akın E. tarafından boşaltıldığını belirten Sevim Erdoğan, "Kumar da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" dedi.

Oyuncu, hesabını bloke ettiği için parası iade edilse de şikayetinden vazgeçmedi. Savcılık, Akın E. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.