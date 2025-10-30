Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteriyle yer alan Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Akın E. vedalaşmak için geldiği Sevim Erdoğan'ın evine geldi ve ünlü oyuncunun banka hesabındaki tüm parayı kendi hesabına aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:54

Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Leman karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Oyuncuyla vedalaşmak için eve gelen Akın E., Sevim Erdoğan'ın hesabından bulunan tüm parayı kendi hesabına aktardı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN LEMAN'INA ESKİ SEVGİLİ ŞOKU

Ayrıldığı sevgilisinin hesabındaki tüm parayı aldığını belirten oyuncu Sevim Erdoğan, savcılığa başvurarak sevgilisi Akın E.'den şikayetçi oldu. Erdoğan ifadesinde "Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım" diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Hesabındaki tüm parasının Akın E. tarafından boşaltıldığını belirten Sevim Erdoğan, " da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Oyuncu, hesabını bloke ettiği için parası iade edilse de şikayetinden vazgeçmedi. Savcılık, Akın E. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında ' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Soluğu savcılıkta aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü öldürüldü iddiası gündem oldu! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den itiraf: 'O mesajlar benim ama...'

Sıkça Sorulan Sorular

KIZILCIK ŞERBETİ LEMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kızılcık Şerbeti dizisinde Leman karakteriyle yer alan Sevim Erdoğan, 1986 doğumludur.
ETİKETLER
#hırsızlık
#kumar
#Sevim Erdoğan
#Akın E.
#Kızılcık Şerbeti
#İddiaya Göre
#Finansal İstismar
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.