Brad Pitt ile Angelina Jolie kavgası bitmek bilmiyor! Yine mahkemelik oldular

Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2014 yılında evlendi çift 2019 yılında aldıkları boşanma kararıyla herkesi şaşırttı. Şubat 2022'den beri, evli oldukları dönemde satın aldıklar Fransa'daki Chateau Miraval için hukuk mücadelesi veriyor. Özellikle Brad Pitt, 2016'da ayrıldığı Angelina Jolie ile hukuk mücadelesinde kararlılığını sürdürüyor.

ANGELİNA JOLIE İLE BRAD PITT'İN DAVASI BİTMİYOR

Brad Pitt'in avukatları, Los Angeles'taki mahkemeye sunduğu belgelerle, Angeline Jolie'den Chateau Miraval'daki hissesinin satışıyla ilgili özel yazışmalarını talep etti. Pitt, eski eşinin, işletme müdürü Terry Bird, İngiliz halkla ilişkiler uzmanları Chloe Dalton ve Arminka Helic ile iki finans danışmanıyla olan e-postalarını mahkemeye teslim etmesini istedi.

Brad Pitt'in avukatları, Angelina Jolie'nin "davanın özüne ilişkin kritik belgeleri gizleme ayrıcalığını kötüye kullandığını" belirterek, 22 belgenin ibraz edilmesi talebini tekrar etti. Angelina Jolie’nin hukuk ekibi, bu davayı Brad Pitt’in, eski eşini yıllardır “Taciz ve kontrol etme” çabasıyla sürdürdüğünü söylüyor.

Jolie, ortak sahibi oldukları şarap imalathanesindeki hissesini 2021'de Stoli Group'un şarap bölümü olan Tenute del Mondo'ya sattı. Bu satışın ardından Pitt, 2022'de Jolie'nin, hisselerini kendisinin onayı olmadan satmayacağına dair önceki bir anlaşmayı yerine getirmediğini iddia ederek dava açtı. Pitt, eski eşi Jolie'nin "kötü niyetli" davrandığını iddia etti. Jolie de Pitt'in kendisine "kin dolu bir savaş açtığını" iddia ederek karşı dava açtı.