Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gebze'de çöken binanın enkazında can vermişlerdi! Kahreden detay: Sadece 2 ay sonra...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Bilir ailesiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Ailenin ev aldığını 2 ay sonra ise taşınma planı yaptıkları öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 15:01

Kocaeli'nin ilçesinde 7 katlı bir bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi altında kaldı.

Gebze'de çöken binanın enkazında can vermişlerdi! Kahreden detay: Sadece 2 ay sonra...

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Gebze'de çöken binanın enkazında can vermişlerdi! Kahreden detay: Sadece 2 ay sonra...

CENAZELERİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

Gebze'de çöken binanın enkazında can vermişlerdi! Kahreden detay: Sadece 2 ay sonra...

"EV ALMIŞLARDI, 2 AY SONRA TAŞINACAKLARDI AMA NASİP OLMADI"

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut, "4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Edirne'de cinayet gibi kaza! O anlar saniye saniye kaydedildi
Cami kubbesi çöktü! AFAD ekipleri sevk edildi: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#gebze
#aile
#bina çökmesi
#enkaz
#acil durum
#Üzücü Haber
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.