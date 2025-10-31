Gebze'de çöken binanın enkazında can vermişlerdi! Kahreden detay: Sadece 2 ay sonra...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

CENAZELERİ DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.

"EV ALMIŞLARDI, 2 AY SONRA TAŞINACAKLARDI AMA NASİP OLMADI"

Bilir ailesinin akrabası Niyazi Turgut, "4 kişi toprağa verdik. Bir kişi hastanede. Dilara'nın ailesinin öldüğünden haberi yok. Deprem olarak biliyor galiba. Dilara hafız. Ev almışlardı, 2 ay sonra taşınacaklardı ama nasip olmadı" dedi.