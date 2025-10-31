Edirne'de cinayet gibi kaza! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kategoriler
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü araç kullandığı belirtilen O.D. caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü genç O.A'ya çarptı. Motosikletteki O.A kanlar içinde kalırken, alkollü otomobil sürücüsü bu kez geri manevra yaparak sürücüyü aracın altına aldı.
Olayı gören mahalle halkının bölgeye koşarak geldiğini gören alkol etkisindeki sürücü O.D, bölgeden hızla kaçtı. Yaralı motosikletli genç hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü O.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.