Cami kubbesi çöktü! AFAD ekipleri sevk edildi: Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da Hasankendi köyünün camisinin yapımı esnasında kubbesinin beton dökümü sırasında çökme yaşandı. Kubbenin çökmesinden dolayı köy muhtarı Mehmet Atıcı, köylülerden Mustafa Akgün ve ismi öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından göçük altından çıkarılan 5 yaralı, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 YARALININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan ekipler, cami inşaatında detaylı incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.