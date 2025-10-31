Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bir kadın cinayeti daha! 4 çocuk annesini vahşice katletti sonra intihara kalkıştı

Kocaeli'nde 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak katleden adamın sonra kendini ağır şekilde yaraladığı öğrendi. Eşini katleden katil zanlısı R.G.'nin 2 yıl önce de intihara kalkıştığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 13:17

'nin Körfez ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana gelen dehşet verici olayda R.G. ile eşi Binnur G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi Binnur G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur G, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı.

Bir kadın cinayeti daha! 4 çocuk annesini vahşice katletti sonra intihara kalkıştı

KOMŞULARI VAHŞET SESLERİNİ DUYDU

Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, Binnur G'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Öte yandan, R.G.'nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir kadın cinayeti daha! 4 çocuk annesini vahşice katletti sonra intihara kalkıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa’da tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! O anlar kamerada
Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha! 15 el ateş ederek kayıplara karıştı
ETİKETLER
#kocaeli
#şiddet
#cinayet
#intihar
#aile içi şiddet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.