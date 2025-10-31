Bursa’da tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı. Kadının çığlıkları mahallede yankılanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.