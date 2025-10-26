Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha! 15 el ateş ederek kayıplara karıştı

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerine meydana gelen cinayet kan dondurdu. 42 yaşındaki Nilay Kotan isimli kadın sokak ortasında katledildi.

15 EL ATEŞ ETTİ

Bir şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen 42 yaşındaki Nilay Kotan isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nilay Kotan hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.