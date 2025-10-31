İETT otobüsünde vahşet! 3 kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştı

İstanbul'da saat 11.30 sıralarında Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde bulunan İETT otobüsünde bıçaklı bir saldırgan dehşet saçtı.

ŞOFÖRÜ VE 2 YOLCUYU YARALADI

İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YOLCUNUN DURUMUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.