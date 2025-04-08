Arkadaşına serviste dehşeti yaşattı! Boynundan bıçakladı

Adana’da kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki genç mesai bitiminde eve gitmek için bindiği serviste dehşeti yaşadı. Bir arkadaşıyla bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan genç boynunda bıçaklandı. Arkadaşı olayın ardından kaçarken genç adam ağır yaralandı.

Akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. Gece saatlerinde kebapçıda komi olarak çalışan 22 yaşındaki Mehmet Salih Kaya ve arkadaşı R.H mesai bitiminde eve gitmek için servise bindi. R.H. cadde üzerinde evine ineceği sırada iş arkadaşı Mehmet Salih Kaya ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

BOYNUNDAN BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken R.H, Mehmet Salih Kaya’yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Mehmet Salih Kaya kanlar içerisinde yere yığıldı. O anlara şahit olan servisteki bir iş arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Ameliyata alınan Kaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.