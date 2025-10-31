Gelene gidene aldırmadı! Kadın hırsızın rahatlığı pes dedirtti!

Dün sabah saat 06.30 sıralarında Sultangazi'de daha önce de birkaç defa benzer durumun yaşandığı iş yerinin önüne kamyonetle gelerek sokağı kapatan biri kadın 2 kişi, iş yeri önündeki tahta paletleri çaldı.

SOKAĞI KAMYONETLE KAPATTILAR

Hırsızların sokağı kamyonetle kapatarak rahat tavırlarla paletleri çaldıkları anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin sokağa geldiği, sürücünün araçta beklediği, kadının ise paletleri alarak kamyonete yüklediği görüldü.

BU İLK DEĞİL: "ÇOK PROFESYONELLER"

Daha önce de benzer durumları yaşadıklarını ifade eden iş yeri sahibi Ramazan Kurnaz, "Aşağı yukarı 25 senedir ben bu dükkanda esnaflık yapıyorum. Mobilya dekorasyon işi yapıyorum. Buraya aşağı yukarı 4 seferdir hırsız geliyor. Burada dışarıya malzemelerimizi koyuyoruz, fazla geldiği zaman onları çalıyorlar. Hatta bir iki sefer karakola verdik, mahkemeye verdik ama fazla bir netice çıkmadı. Bu sabah yine gelmişler. Kamyonetle geliyorlar ve arabanın plakalarını gizlemişler. Bunlar biraz profesyonel olmuş artık. Çok rahat bir şekilde durup, burada yolu kapatıp bu malzemeleri alabiliyorlar. Biz de burada mağduruz. Bunlara bir çare bulunursa memnun oluruz" dedi.

"BİR KADIN BİR ERKEK GELİYORLAR"

Aynı sokakta yaşayan Hüseyin Korkmaz ise, "Sabah 06.00 civarında 5 tane palet çaldılar, 5 tane ondülin çaldılar. Tek başına gelmiyorlar. Arabanın plakaları kapalı. Bir bayan var, bir de şoför var. Takip ediyorlar, buradan alıyorlar gidiyorlar" diye konuştu.