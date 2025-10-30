Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Metal kapıyı delip her şeyi aldılar

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait atık suların toplandığı terfi istasyonunda meydana gelen olayda, atık suların aktarılmasında kullanılan pompaya enerji sağlayan odaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi.

METAL KAPIYI DELİP BİR SÜRÜ MALZEME ÇALDILAR

Metal kapıyı ortadan delip içeri giren hırsız veya hırsızlar, odadan 9x2.5 ölçülerde yaklaşık 6 metre uzunluğunda bakır kablo ve pompaya ait bir çok değerli malzeme çaldı. Durumu fark eden görevliler polise ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından bahse konu istasyonda inceleme ve delil toplama işlemi yapıldı.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZ GİRMİŞ

Öte yandan istasyona geçtiğimiz hafta da hırsız veya hırsızlarca girildiği, içeriden yine malzeme çalındığı öğrenildi.