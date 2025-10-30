Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Metal kapıyı delip her şeyi aldılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) giren hırsızlar atık su toplama tesisinde ne kadar kablo ve değerli malzeme varsa hepsini çaldı. Hırsızların tesise daha önce de geldiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:19

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan ESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait atık suların toplandığı terfi istasyonunda meydana gelen olayda, atık suların aktarılmasında kullanılan pompaya enerji sağlayan odaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Metal kapıyı delip her şeyi aldılar

METAL KAPIYI DELİP BİR SÜRÜ MALZEME ÇALDILAR

Metal kapıyı ortadan delip içeri giren hırsız veya hırsızlar, odadan 9x2.5 ölçülerde yaklaşık 6 metre uzunluğunda bakır kablo ve pompaya ait bir çok değerli malzeme çaldı. Durumu fark eden görevliler polise ihbarda bulundu. Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından bahse konu istasyonda inceleme ve delil toplama işlemi yapıldı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Metal kapıyı delip her şeyi aldılar

DAHA ÖNCE DE HIRSIZ GİRMİŞ

Öte yandan istasyona geçtiğimiz hafta da hırsız veya hırsızlarca girildiği, içeriden yine malzeme çalındığı öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Metal kapıyı delip her şeyi aldılar
