Şehrin göbeğinde görkemli yapı bir otel ama 38 senedir kimse orada kalmadı!

Kuzey Kore'de sadece üst sınıfın ya da seçilmişlerin yaşayabildiği başkent Pyongyang'da yükselen 300 metrelik dev piramit aslında 'Ryungyong' isimli bir otel. Fakat 1987 yılında yapımına başlanan otelde şimdiye kadar hiç kimse kalmadı.

Kuzey Kore'nin öncelikle kendi halkını ardından Güney Kore olmak üzere her ülkeye göstermelik oluşturduğu yapılardan biri olan otelde, 3 bin oda, 8 katlı döner restoran hatta bir de kumarhane var.

KUZEY KORE'NİN PARASI YETMEDİ

1987'de başlayan inşaat, 1992'de durdu. Sebebi ise Kuzey Kore'nin bu inşaatı devam ettirecek parasının olmamasıydı. Analistlere göre, otelin tamamlanması bugün yaklaşık 2 milyar dolara mal olacaktı. Böyle bir para ise Kuzey Kore'de yoktu. Raporlarda, "Pyongyang askeri programlara milyarlar ayırırken, Ryugyong hala finansman bekliyor" ifadeleri yer aldı.

HAYALET KULE

2012 yılında yapı için bir umut doğru, Alman otel zinciri Kempinski binayı kısmen açma planlarını duyurdu. Fakat bu proje sadece birkaç ay sonra iptal edildi. O zamandan bu zamana ise hayalet bir kule gibi.

CNN International'ın haberine göre, Simon Cockerell, otelin içine girme şansı bulan az sayıdaki yabancıdan biri ve şöyle anlatıyor:

"Lobide her yer çıplak betondan oluşuyordu. Yukarı çıkmak için sadece bir servis asansörü vardı ve o da manuel olarak durduruluyordu."

Bugün Ryugyong Oteli, geceleri Kuzey Kore bayrağının renkleriyle aydınlatılıyor ve devlet etkinliklerinde görsel bir fon olarak kullanılıyor.

Radyo Free Asia'nın haberine göre yönetim, binayı işler hale getirmek için yabancı yatırımcı arayışına başladı. Planlanan yeni proje, otelin tepesinde bir kumarhane açmayı öngörüyor.