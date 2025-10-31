Menü Kapat
 Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! 'Türkiye olarak bunu yutmayız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum 2025 programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin dizi sektöründe önemli başarılara imza attığını belirtti.

Haber Merkezi
31.10.2025
31.10.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025 programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Ne diyorlar, 'İsrail masum' nasıl masum oluyor? İsrail, şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak, özellikle çocuklara karşı kullandı" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! 'Türkiye olarak bunu yutmayız'

''SOYKIRIMI ENGELLEYECEK ADIM ATMADILAR''

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Küresel meselelere yenilikçi çözümler şart. İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar üzerine ne kadar çok konuşursak sahici çözümlere ancak öyle ulaşırız. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ile bizler için bir iftihar kaynağıdır.

Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı fikirlerini dillendirmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında ekonomi siyaset medya teknoloji alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini dinleme fırsatı bulduk.

İsrail masumları katletti. İsrail'in elinde nükleer silah dahil her şey var. İsrail açlığı silah olarak kullandı. İstediği zaman Gazze'yi vurma kabiliyeti İsrail'de. Bu durumda İsrail nasıl masum? Aksine; zalimin ta kendisidir. Nasıl mazlum oluyor? Türkiye olarak bunu yutmayız. İsrail şu anda açlığı ölümcül bir silah olarak özellikle çocuklara karşı kullandı. Bir deri bir kemik olan yavruları gördük. Açlıkla bu yavrular terbiye ediliyor. İsrail propagandasına karşı gerçekleri duyurmaya çalışan gazeteciler katledildi. Üzülerek ifade etmek isterim ki küresel barışla görevli kurumlar soykırımı engelleyecek hiçbir adım atmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! 'Türkiye olarak bunu yutmayız'

Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil, uluslararası basın da failleri gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kalmıştır.

"BMGK, İNSANLIĞIN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR"

Yaşadığımız her gün daha adil, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir küresel sistemin inşasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Savaşlar, çatışmalar, eşitsizlik ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemini adeta işgal etmiş durumda. İkinci Cihan Harbi'nin galipleri eliyle kurulan mevcut sistem günümüzün gerçeklerine ve gerekliliklerine maalesef uymuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretilemiyor. Çoğu zaman sorunlar da çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde yerkürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor. Türkiye olarak insanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple dünya beşten büyüktür diyoruz. En büyük insani krizlerde, en somut ihlallerinde dahi karar almakta geciken sistemin taze fikirlere, yeni katkılara ve elbette günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu aşikardır.

RUSYA-UKRAYNA

Yakın gelecekte taraflar arasında orta yol bulunacak, iki komşu halkın yeniden yan yana barış içinde yaşamasının önü açılacaktır.

Aile müessesesi ciddi saldırı altındadır. Sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir.

