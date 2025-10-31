Kartalkaya davasında son durum ve karar çıktı! Kim kaç yıl ceza aldı?

Kartalkaya'da yanan otelde 78 kişi hayatını kaybederken, 137 kişi ise yaralanmıştı. Davada karar çıktı.

KARTALKAYA DAVASINDA SON DURUM VE KARAR

Otel sahibi olan Halit Ergül'e, eşine, iki kızına ve damadına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Otel sahibi ile beraber 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar için “olası kastla insan öldürme” suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıktı.

KARTALKAYA DAVASINDA KARAR ÇIKTI MI?

21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Bugün görülen davada karar çıktı. Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 20'si tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında cezalar belli oldu.

BOLU KARTALKAYA DAVASINDA KAÇ YIL CEZA VERİLDİ?

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar, 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

KARTALKAYA DAVASINDA KİM KAÇ YIL CEZA ALDI?

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.