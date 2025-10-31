Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kartalkaya davasında son durum ve karar çıktı! Kim kaç yıl ceza aldı?

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 20'si tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında cezalar belli oldu. Tüm Türkiye Kartalkaya davasında son durumu araştırmaya başlarken son karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kartalkaya davasında son durum ve karar çıktı! Kim kaç yıl ceza aldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 14:59

Kartalkaya'da yanan otelde 78 kişi hayatını kaybederken, 137 kişi ise yaralanmıştı. Davada karar çıktı.

KARTALKAYA DAVASINDA SON DURUM VE KARAR

Otel sahibi olan Halit Ergül'e, eşine, iki kızına ve damadına ağırlaştırılmış müebbet verildi. Otel sahibi ile beraber 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar için “olası kastla insan öldürme” suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıktı.

Kartalkaya davasında son durum ve karar çıktı! Kim kaç yıl ceza aldı?

KARTALKAYA DAVASINDA KARAR ÇIKTI MI?

21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Bugün görülen davada karar çıktı. yangınına ilişkin 20'si tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında cezalar belli oldu.

BOLU KARTALKAYA DAVASINDA KAÇ YIL CEZA VERİLDİ?

'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar, 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

Kartalkaya davasında son durum ve karar çıktı! Kim kaç yıl ceza aldı?

KARTALKAYA DAVASINDA KİM KAÇ YIL CEZA ALDI?

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartalkaya faciasında karar günü! 78 kişiye mezar olmuştu
ETİKETLER
#bolu
#katliam
#Kartalkaya Yangını
#Grand Kartal Otel
#Hapis Cezası
#Olası Kast
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.