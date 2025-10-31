Nagihan Karadere'nin neden Survivor'a katılmadığı ortaya çıktı! Biran önce sonuçların çıkmasını bekliyor

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere'nin bu sezon da yarışıp yarışmayacağı merak konusu oldu. Ancak son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

NAGİHAN KARADERE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bir süredir tedavi sürecinde olduğu bilinen Karadere, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Canımın derdine düştüm" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti. Karadere, son olarak test sonuçlarını beklediğini ve süreci sabırla geçirmeye çalıştığını açıkladı.

NAGİHAN KARADERE "TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUM"

Sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Karadere, "Zor bir süreçten geçiyorum. Çok arayan soran dostlarım oldu. Ben de buradan toplu olarak herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz test sonuçlarını bekliyorum ve hayatımın akışına devam etmeye çalışıyorum. Merak etmeyin, iyi olacağız. Daha önce atlattık, şimdi de atlatırız diyorum. Güzel dileklerinizi eksik etmeyin, sizleri çok seviyorum." diyerek sevenlerinden dua istedi.

NAGİHAN KARADERE SURVIVOR İDDİALARINI YALANLADI

Sağlık durumuyla ilgili endişelendiren Nagihan Karadere'nin Survivor'un yeni sezonunda yer alıp almayacağı da hayranları tarafından merak konusu oldu. Nagihan Karadere yaptığı canının derdine düştüğünü ve Survivor'ı şuanda düşünemediğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Nagihan Karadere, "Hayatım sporla geçti. 39 yaşında meme kanseri tanısı konuldu. Yapılan kontrollerde hem meme hem de rahim kanseri olduğumu öğrendim. İlk öğrendiğimde rüyada gibiydim. Yaşadığım süreç çok zorlu ve ağır bir süreçti. Bu süre içerisinde hep kızımı düşündüm. Normal hayatıma dönmek için çok mücadele verdim. Düşüncelerimi her zaman pozitif tuttum. Olumsuz bir düşünceyi hayatımdan çıkardım. Sağlığımız için herkes elinden gelenin fazlasını yapmalı." dedi.