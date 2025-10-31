Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nagihan Karadere'nin neden Survivor'a katılmadığı ortaya çıktı! Biran önce sonuçların çıkmasını bekliyor

Geçmişte hem meme hem de rahim kanseriyle mücadele eden Nagihan Karadere, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda test sonuçlarını beklediğini açıklayan Karadere, ''Daha önce atlattık, şimdi de atlatırız'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 16:12

Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet 'nin bu sezon da yarışıp yarışmayacağı merak konusu oldu. Ancak son dönemde yaşadığı nedeniyle zor günler geçiren Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

NAGİHAN KARADERE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bir süredir tedavi sürecinde olduğu bilinen Karadere, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda "Canımın derdine düştüm" ifadelerini kullanarak sevenlerinden istemişti. Karadere, son olarak test sonuçlarını beklediğini ve süreci sabırla geçirmeye çalıştığını açıkladı.

Nagihan Karadere'nin neden Survivor'a katılmadığı ortaya çıktı! Biran önce sonuçların çıkmasını bekliyor

NAGİHAN KARADERE "TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUM"

Sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Karadere, "Zor bir süreçten geçiyorum. Çok arayan soran dostlarım oldu. Ben de buradan toplu olarak herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz test sonuçlarını bekliyorum ve hayatımın akışına devam etmeye çalışıyorum. Merak etmeyin, iyi olacağız. Daha önce atlattık, şimdi de atlatırız diyorum. Güzel dileklerinizi eksik etmeyin, sizleri çok seviyorum." diyerek sevenlerinden dua istedi.

Nagihan Karadere'nin neden Survivor'a katılmadığı ortaya çıktı! Biran önce sonuçların çıkmasını bekliyor

NAGİHAN KARADERE SURVIVOR İDDİALARINI YALANLADI

Sağlık durumuyla ilgili endişelendiren Nagihan Karadere'nin Survivor'un yeni sezonunda yer alıp almayacağı da hayranları tarafından merak konusu oldu. Nagihan Karadere yaptığı canının derdine düştüğünü ve Survivor'ı şuanda düşünemediğini belirtti.

Nagihan Karadere'nin neden Survivor'a katılmadığı ortaya çıktı! Biran önce sonuçların çıkmasını bekliyor

Geçtiğimiz yıllarda hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Nagihan Karadere, "Hayatım sporla geçti. 39 yaşında tanısı konuldu. Yapılan kontrollerde hem meme hem de olduğumu öğrendim. İlk öğrendiğimde rüyada gibiydim. Yaşadığım süreç çok zorlu ve ağır bir süreçti. Bu süre içerisinde hep kızımı düşündüm. Normal hayatıma dönmek için çok mücadele verdim. Düşüncelerimi her zaman pozitif tuttum. Olumsuz bir düşünceyi hayatımdan çıkardım. Sağlığımız için herkes elinden gelenin fazlasını yapmalı." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Son sağlık durumu ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki velayet davası sonuçlandı!
ETİKETLER
#sağlık sorunları
#dua
#meme kanseri
#nagihan karadere
#Survivor 2024
#Rahim Kanseri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.