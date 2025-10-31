Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Evliliğinin bitmesiyle Bülent Şakrak bir süre kendisi gibi oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşadı. Ayrılan çiftten Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Bülent Şakrak'ın ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmış, ancak çift birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.
Bülent Şakrak mayıs ayında aşk iddialarını doğruladı ve, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu ekledi.
Son olarak 48 yaşındaki Şakrak, sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' sözleriyle Instagram hesabından kutladı.