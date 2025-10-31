Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!

Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra gönlünü tasarımcı Duygu Arabacıoğlu'na kaptıran Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi. Şakrak, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!
Ünlü oyuncu , 'yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Evliliğinin bitmesiyle Bülent Şakrak bir süre kendisi gibi oyuncu Burcu Kirman'la yaşadı. Ayrılan çiftten Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

BÜLENT ŞAKRAK AŞKA GELDİ

Bülent Şakrak'ın ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmış, ancak çift birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.

Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!

Bülent Şakrak mayıs ayında aşk iddialarını doğruladı ve, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu ekledi.

Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!

Son olarak 48 yaşındaki Şakrak, sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' sözleriyle Instagram hesabından kutladı.

Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!
