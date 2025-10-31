Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu’na romantik kutlama!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Evliliğinin bitmesiyle Bülent Şakrak bir süre kendisi gibi oyuncu Burcu Kirman'la aşk yaşadı. Ayrılan çiftten Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

BÜLENT ŞAKRAK AŞKA GELDİ

Bülent Şakrak'ın ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkmış, ancak çift birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.

Bülent Şakrak mayıs ayında aşk iddialarını doğruladı ve, "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu ekledi.

Son olarak 48 yaşındaki Şakrak, sevgilisinin doğum gününü ''Gülüşü gülden güzel kıvırcığım.. İyi ki doğmuşsun. Seni Seviyorum.'' sözleriyle Instagram hesabından kutladı.