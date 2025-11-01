Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan gözünü Buse Varol'un koltuğuna dikti "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda"

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ağustos ayında evlendi. Sosyal medya hesabından sık sık alışveriş videoları paylaşan Gülseren Ceylan, son verdiği röportajla ise çok konuşuldu. "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda" diyen Gülseren Ceylan, Buse Varol'un sunduğu programı artık kendisinin sunmasını istediğini belirtti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EŞİ GÜLSEREN CEYLAN GÖZÜNÜ SUNUCULUĞA DİKTİ

Program sunmak istediğini açık açık dile getiren Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, "Gözümü bir programa koydum Gelin Evi. Normalde ben onu izliyordum ama artık izlemiyorum. Şimdi normal bir izleyici olarak yorum yapıyorum. Buse Varol çok donuk geliyor. Ben beğenmiyorum, izlemiyorum artık. Artık diyorum ki benim gibi neşeli biri olsa olur" dedi.

Gülseren Ceylan'ın sözlerine sosyal medyada "Yasak Elma Yıldız'ı izliyorum sanki", "Mali'yi fethettim ne demek?" "Buse Varol bu duruma sinirlenecek" gibi yorumlar yaptı. Buse Varol konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmazken, sosyal medya hesabından seyircisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

GÜLSEREN CEYLAN, MEHMET ALİ ERBİL'İN HEDİYE ETTİĞİ MİLYONLUK ARABASINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERDİ

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a aldığı düğün hediyesiyle kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda görüntülenen Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından da "Hayırlı olsununuzu alırım" diyerek paylaşım yaptı.