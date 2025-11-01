Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan gözünü Buse Varol'un koltuğuna dikti "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda"

Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan sık sık açıklamalarıyla gündem oluyor. Eşinin kendisine aldığı arabayı paylaşan Gülseren Ceylan, "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda" diyerek sunuculuk yapan Buse Varol'u eleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan gözünü Buse Varol'un koltuğuna dikti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 14:05

kendisinden 40 yaş küçük ile ağustos ayında evlendi. hesabından sık sık alışveriş videoları paylaşan Gülseren Ceylan, son verdiği röportajla ise çok konuşuldu. "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda" diyen Gülseren Ceylan, 'un sunduğu programı artık kendisinin sunmasını istediğini belirtti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EŞİ GÜLSEREN CEYLAN GÖZÜNÜ SUNUCULUĞA DİKTİ

Program sunmak istediğini açık açık dile getiren Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, "Gözümü bir programa koydum . Normalde ben onu izliyordum ama artık izlemiyorum. Şimdi normal bir izleyici olarak yorum yapıyorum. Buse Varol çok donuk geliyor. Ben beğenmiyorum, izlemiyorum artık. Artık diyorum ki benim gibi neşeli biri olsa olur" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan gözünü Buse Varol'un koltuğuna dikti "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda"

Gülseren Ceylan'ın sözlerine sosyal medyada "Yasak Elma Yıldız'ı izliyorum sanki", "Mali'yi fethettim ne demek?" "Buse Varol bu duruma sinirlenecek" gibi yorumlar yaptı. Buse Varol konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmazken, sosyal medya hesabından seyircisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan gözünü Buse Varol'un koltuğuna dikti "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda"

GÜLSEREN CEYLAN, MEHMET ALİ ERBİL'İN HEDİYE ETTİĞİ MİLYONLUK ARABASINI TAKİPÇİLERİNE GÖSTERDİ

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'a aldığı düğün hediyesiyle kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda görüntülenen Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından da "Hayırlı olsununuzu alırım" diyerek paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan gözünü Buse Varol'un koltuğuna dikti "Mali'yi fethettim, sıra televizyonlarda"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kim Kardashian "Ay'a iniş yapılmadı" dedi, NASA'dan cevap gecikmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Magazin
#sosyal medya
#buse varol
#gelin evi
#mehmet ali erbil
#gülseren ceylan
#Sunuculuk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.