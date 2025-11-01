Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
19°
Magazin
 Dilek Ulusan

Murat Dalkılıç'ın başına gelmeyen kalmadı! Bir kez daha bıçak altına yatacak

Melek Mosso'nun konserinde ortaya çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, 12'nci burun ameliyat sürecini ve yaşadığı zorlu dönemi anlattı. İlk burun ameliyatını 7 yaşında yaşayan Murat Dalkılıç, "Şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşıyorum," dedi.

Murat Dalkılıç'ın başına gelmeyen kalmadı! Bir kez daha bıçak altına yatacak
Son dönemde yaptırdığı burun ameliyatlarıyla çok konuşulan , son ameliyatından sonra ilk kez konserinde ortaya çıktı. Burnu sarılı halde kameralara yakalanan Murat Dalkılıç, "7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. O peşimi bırakmadı. 4 - 5 sene önce nüksetti" dedi.

MURAT DALKILIÇ 12'NCİ BURUN AMELİYATINDA KOMALIK OLDU

Ünlü , "7 yaşından 25'e kadar yedi defa ameliyat oldum. Sonra bir daha olmak istemedim. O peşimi bırakmadı. 4 - 5 sene önce nüksetti. Detone olmaya başlayınca mecburen oldum. O ameliyatta enfeksiyon kaptım. O enfeksiyon defalarca masaya yatırdı bizi. Şarkı söylerken nefes önemli; onu tam yerine getirmemiz gerekiyor. Burundan nefes alamayınca şarkı söylemek zorlaşır. Burun konusunda dünyanın en önemli ülkelerinden biriyiz. Benim kapalı ameliyat olmam gerekiyordu. Menenjit riski vardı. O riski almayalım diye 11'er saat, iki tane arka arkaya ameliyat oldum, komalar yaptım. O süre içerisinde doktor, 'Bu süreçte düzeltme ihtimalimiz var' dedi. İnsanlar hayatına zor şeyler geldiğinde üzülüyorlar. Ben hediye olarak kabul edebilmeyi öğrendim. Hayatımda iki senedir şimdiye kadar yaşamadığım süreci yaşıyorum, hiç olmadığım Murat’ı keşfettim. Hasta olduğuma çok üzülmüyorum” dedi.

Murat Dalkılıç'ın başına gelmeyen kalmadı! Bir kez daha bıçak altına yatacak

MURAT DALKILIÇ, OCAK AYINDA TEKRAR AMELİYAT OLACAK

Murat Dalkılıç, "Psikolojik destek aldınız mı?" sorusuna ise; "Hayatımı yatakta geçirdiğim ilk zamanlar, 'Bundan sonra şarkıcılık yapacak mıyım, şarkıcılık olmasa ne yapacağım?' diye düşündüğüm zamanlar oldu. Tuhaf düşüncelerime en kısa sürede cevap verdim. Hayatta her şey bir araç. Şarkıcılık araç; şarkıcılık olmasa markacılık olur. Ocakta bir kez daha ameliyat olmayı düşünüyorum. Artık ondan sonra bunu hatıralarda bırakmayı düşünüyorum" cevabını verdi.

Murat Dalkılıç'ın başına gelmeyen kalmadı! Bir kez daha bıçak altına yatacak

MURAT DALKILIÇ, ÖZGÜ KAYA HAKKINDA KONUŞTU

Özgü Kaya ile aşkına dair de konuşan Murat Dalkılıç, "Güzel gidiyor. Hayatımız neşe içinde geçiyor. Özgü ile iyi şeyler hissediyorum. Güzel bir takım arkadaşı olduk" ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç'ın başına gelmeyen kalmadı! Bir kez daha bıçak altına yatacak
#Sağlık
#şarkıcı
#sahne
#murat dalkılıç
#Melek Mosso
#Burun Ameliyatı
#Magazin
