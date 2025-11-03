Donald Trump'tan sürpriz operasyon! Kartellerle karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump, ordusunu yeni bir harekat için hazırlıyor. NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Meksika'daki kartellere karşı yeni bir operasyon hazırlığı yapıyor.

Haberde, Meksika'ya kara operasyonlarını da içeren harekat planı kapsamında eğitimlerin başladığı iddiasına yer verildi.

ABD'nin, harekat kapsamında Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarları ve kartelleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemeyi planladığı öne sürülen haberde, harekata Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) ve ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) kuvvetlerinin katılımının planlandığı iddia edildi.

Harekatın kapsamı hakkında görüşmelerin devam ettiği, nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.