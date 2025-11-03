Milli takımda kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak

Almanya Bundesliga'nın 9. haftası kapsamında 1 Kasım 2025 Cumartesi günü milli futbolcumuz Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Can Uzun, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

BULGARİSTAN MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Sky'da yer alan habere göre milli futbolcumuz Can Uzun yaşadığı sakatlığın ardından 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu kapsamda Can Uzun'un 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçının kadrosunda da yer almaması bekleniyor.

BU SEZON FRANKFURT'TA BAŞARILI BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Milli futbolcumuz Can Uzun bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 14 maçta 859 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 1 tanesi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Başarılı performansının ardından Can Uzun, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında da yer almıştı. Üç maçta da yedek kulübesinde yer alan milli futbolcu sadece Bulgaristan maçında 21 dakika süre bulmuştu.