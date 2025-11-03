Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Milli takımda kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında Bulgaristan ile 15 Kasım 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye sayılı günler kala A Milli Takımımızın oyuncularından Can Uzun sakatlık geçirdi. Can Uzun geçirdiği sakatlık nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli takımda kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 14:36

Almanya Bundesliga'nın 9. haftası kapsamında 1 Kasım 2025 Cumartesi günü milli futbolcumuz 'un forma giydiği ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Can Uzun, 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Milli takımda kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak

BULGARİSTAN MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Sky'da yer alan habere göre milli futbolcumuz Can Uzun yaşadığı sakatlığın ardından 5 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu kapsamda Can Uzun'un 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - maçının kadrosunda da yer almaması bekleniyor.

Milli takımda kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak

BU SEZON FRANKFURT'TA BAŞARILI BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Milli futbolcumuz Can Uzun bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 14 maçta 859 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda 1 tanesi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Milli takımda kötü haber! Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak

Başarılı performansının ardından Can Uzun, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında da yer almıştı. Üç maçta da yedek kulübesinde yer alan milli futbolcu sadece Bulgaristan maçında 21 dakika süre bulmuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#bulgaristan
#sakatlık
#can uzun
#Eintracht Frankfurt
#türkiye milli futbol takımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.