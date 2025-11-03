Ağaçta mahsur kalan kedi ilginç bir yöntemle kurtarıldı

Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut ilçesinde bir minik kedi çam ağacının tepesine çıktı. Orada mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçede yaşayan vatandaşlar, birkaç gündür ağaçtan inmeyen kedinin sesini duyunca durumu Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLİ ARAÇLA MÜDAHALE YAPMADI

Olay yerine gelen ekipler, çam ağacının dallarının sık ve dar olması nedeniyle merdivenli araçla müdahalenin güç olacağını fark etti. Bunun üzerine ekipler, su fışkırtma yöntemiyle kediyi bulunduğu daldan güvenli şekilde aşağı indirmeyi başardı.

Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kısa süreli paniğin ardından yere inen minik kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ağaçtan indirilen ve hayli korktuğu gözlenen kedi tedavi için bakımevine yollandı.