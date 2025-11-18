Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün sona erecek. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 12 takım netlik kazanacak. 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 4 takım ise play-off etabının ardından belli olacak.
A Milli Takımımız bugün son grup maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider sorularının cevapları araştırılıyor.
A Milli Takım bugün oynayacağı İspanya maçını 7 farklı kazanırsa 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak. A Milli Takım daha az farkla kazanırsa, beraberlik veya mağlubiyet alır ise yoluna 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off etabından devam edecek.
12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım play-off etabında karşı karşıya gelecek. Play-off etabında ise yarı final ve final etabından oluşan mini turnuvalar gerçekleştirilecek. A Milli Takım tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
A Milli Takım'ın gruptan 1. veya 2. olarak çıkacağı bugün oynanacak olan İspanya maçının ardından belli olacak. Karşılaşmada A Milli Takım, İspanya'yı 7 farklı skorla yenerse gruplardan 1. olarak çıkacak. Farkı senaryolarda ise A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup etabını 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.