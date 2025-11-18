Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün sona erecek. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 12 takım netlik kazanacak. 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 4 takım ise play-off etabının ardından belli olacak.

A Milli Takımımız bugün son grup maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider sorularının cevapları araştırılıyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK Mİ, NASIL GİDER?

A Milli Takım bugün oynayacağı İspanya maçını 7 farklı kazanırsa 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak. A Milli Takım daha az farkla kazanırsa, beraberlik veya mağlubiyet alır ise yoluna 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off etabından devam edecek.

12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım play-off etabında karşı karşıya gelecek. Play-off etabında ise yarı final ve final etabından oluşan mini turnuvalar gerçekleştirilecek. A Milli Takım tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

A Milli Takım'ın gruptan 1. veya 2. olarak çıkacağı bugün oynanacak olan İspanya maçının ardından belli olacak. Karşılaşmada A Milli Takım, İspanya'yı 7 farklı skorla yenerse gruplardan 1. olarak çıkacak. Farkı senaryolarda ise A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup etabını 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.