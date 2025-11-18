Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?

A Milli Takım bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın sonucunda A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma durumu netlik kazanacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 12:31

2026 Dünya Kupası bugün sona erecek. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 12 takım netlik kazanacak. 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan 4 takım ise etabının ardından belli olacak.

A Milli Takımımız bugün son grup maçında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK Mİ, NASIL GİDER?

bugün oynayacağı İspanya maçını 7 farklı kazanırsa 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak. A Milli Takım daha az farkla kazanırsa, beraberlik veya mağlubiyet alır ise yoluna 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off etabından devam edecek.

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?

12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım play-off etabında karşı karşıya gelecek. Play-off etabında ise yarı final ve final etabından oluşan mini turnuvalar gerçekleştirilecek. A Milli Takım tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Türkiye Dünya Kupası'na gidecek mi, nasıl gider? A Milli Takım gruptan çıktı mı?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

A Milli Takım'ın gruptan 1. veya 2. olarak çıkacağı bugün oynanacak olan İspanya maçının ardından belli olacak. Karşılaşmada A Milli Takım, İspanya'yı 7 farklı skorla yenerse gruplardan 1. olarak çıkacak. Farkı senaryolarda ise A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup etabını 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.

ETİKETLER
#play-off
#a milli takım
#ispanya
#avrupa elemeleri
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.