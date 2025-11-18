Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Dur' ihtarına uymadı bütün ekipler köşe bucak onu aradı! Kahve içerken yakalandı

Aksaray'da ön plakası bulunmayan aracın sürücüsü jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kaçan sürücü kahve içerken trafik polis ekiplerince yakalandı. 23 yaşındaki Mahmut K. işlem gördüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfredip, 'Seni arka cebimden çıkartırım' diyerek tepki gösterdi.

-Adana karayolu üzerinde ön plakası olmadan trafikte seyreden sürücü, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. ekipleri kaçan sürücüyü Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine Aksaray jandarma ekipleri, Taşpınar mevkiinde tedbir alarak kaçan aracı bekledi. Bir süre sonra aracın görünmesi üzerine ekipler ‘dur’ ihtarında bulundu. Jandarma ekiplerinin de ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehir merkezi istikametine hızla kaçışını sürdürürken, ekipler aracın peşine düştü.

'Dur' ihtarına uymadı bütün ekipler köşe bucak onu aradı! Kahve içerken yakalandı

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN KAVŞAKLAR TUTULDU

Arka plakası 59 AKE 001 olduğu belirlenen araç şehir merkezine girince jandarma ekipleri durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Konya ve Aksaray jandarma ekiplerinin ihtarına uymayan sürücü için Aksaray emniyeti alarma geçti. Karayolu ve şehir merkezi dahil tüm kavşaklar tutuldu.

'Dur' ihtarına uymadı bütün ekipler köşe bucak onu aradı! Kahve içerken yakalandı

KAHVE İÇERKEN YAKALANDI

Yapılan araştırmalarda kaçan 23 yaşındaki Mahmut K. isimli sürücü, şehir merkezinde bir kahvecide kahve içerken polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri araç ve sürücü üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüye ön plakası bulunmamaktan ve ehliyetini yanında bulundurmamaktan cezai işlem uyguladı.

'Dur' ihtarına uymadı bütün ekipler köşe bucak onu aradı! Kahve içerken yakalandı

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

5 bin 900 lira ceza kesilen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Seni arka cebimden çıkartırım" dedi. Gazetecilere küfredip saldırmak isteyen sürücü, polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldı. İşlemlerinin ardından sürücü serbest bırakılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin de işlem yaptığı öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymadı bütün ekipler köşe bucak onu aradı! Kahve içerken yakalandı
