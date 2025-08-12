Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatının gümrük vergisi uygulamasının dışında tutulacağını açıkladı. Vergi tehdidiyle sarsılarak tırmanışa geçen altın piyasası, kararın ardından rahatladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 05:19
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 05:27

Dünyadaki merkez bankalarında altın rezervlerinin artması, rezervlerinin azalması Başkanı Donald 'ı harekete geçirdi. Trump, doların hegemonyasını sarsması nedeniyle altını da hedef alan vergileri açıkladı.

ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama

Ancak ABD'nin ithal külçelerine yönelik kararı küresel altın piyasasını sarstı. Karar, altın fiyatlarını adeta uçurdu. Trump yeni bir açıklama yaparak geri adım attı.

ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama

"ALTINA TARİFE UYGULANMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi. Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Donald J. Trump'tan açıklama: Altına tarife uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama

Trump'ın açıklaması, geçen hafta, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun internet sayfasında yer alan belgelerin, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında olduğunu ortaya koymasının ardında geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için rekor tahmini!

ALTIN PİYASASINDA ENDİŞEYE NEDEN OLMUŞTU

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığının ortaya çıkması, altın piyasalarında endişelere neden olmuştu.

ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama

ABD basınında, Beyaz Saray'ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda "yanlış bilgilere" açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump'tan altın kararı! Tarife tehdidiyle sarsılan piyasaları rahatlatan açıklama
ETİKETLER
#dolar
#altın
#gümrük vergisi
#trump
#Abd
# Ekonomi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.