TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı hakkında yeni operasyon! Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltına alındı

İzmir'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 polis memurunun şehit düştüğü olayla ilgili Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk, Ebu Haris kod isimli Haris Karadağ gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Ebu Ubeyde kod isimli İlyas Aydın'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı hakkında yeni operasyon! Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltına alındı
8 Eylül Pazartesi günü sabah 08.30 sıralarında Balçova Salih İşgören Polis Merkezine 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle yapılan hain saldırı sonucu 3 polis şehit oldu.

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı hakkında yeni operasyon! Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltına alındı

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet ederken, kaçmaya başladı. Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı indi. Kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralandı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi ve . Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ ise saldırıdan 23 gün sonra şehit düştü. Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı hakkında yeni operasyon! Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltına alındı

SALDIRGAN, ANNE VE BABA 12 SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, 'terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı hakkında yeni operasyon! Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltına alındı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç'nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı. Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırı hakkında yeni operasyon! Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltına alındı

EBU HANZALA, EBU HARİS VE EBU UBEYDE GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 'Ebu Haris' kod adlı Haris Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; Halis Bayancuk İstanbul'da, Haris Karadağ ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden İlyas Aydın'ın yurtdışında bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

