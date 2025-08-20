Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinden bir detay ortaya çıktı. Rus lider Putin'in bir teklifte bulunduğu fakat bu teklifin Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildiği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 09:28

ABD Başkanı Donald Trump yeniden - Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya geldi. Hafta başında ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir ve Avrupa liderlerini ağırladı.

Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti

Trump'ın ikili görüşmelerinden çıkan sonuçlardan biri ise ve Zelenskiy'nin ikili görüşmeye sıcak bakmaları oldu. Fakat ortaya çıkan bir detay iki liderin bir konuda anlaşamadığını ve bu konuda Trump'ın bir kez daha devreye girebileceğini gösterdi.

Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti

MOSKOVA ÖNERİSİNE ANINDA RET

AFP'nin haberine göre, Trump, Putin ile telefon konuşması sırasında iki liderin görüşmesinin 'da olması konusunda Rus liderden bir öneri aldı. Fakat bu öneri, Ukrayna lideri Zelenskiy tarafından reddedildi.

Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti

'BUDAPEŞTE' ÖNERİSİ DE SORUN OLABİLİR

The Guardian'ın haberine göre, iki liderin bu konuda anlaşamaması üzerine Beyaz Saray'ın teklifinin Budapeşte olduğu ortaya çıktı. Fakat Budapeşte önerisi de Zelenskiy için bir sorun olabilir. Macaristan, Başbakan Victor Orban'ın uzun süredir Putin'in müttefiki olması Ukrayna'nın bu teklife de sıcak bakmamasına neden olabilir.

Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti

Öte yandan Rus yetkililer de Putin ve Zelenskiy arasında bir zirvenin prensip olarak mümkün olduğunu fakat hazırlık süreci olacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede üst düzey temasların önemine vurgu yaptı. Lavrov, her türlü diplomatik girişimin mutlaka çok dikkatli planlanması gerektiğinin altını çizdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ile Putin'in görüşmesindeki detayları Beyaz Saray açıkladı! Putin o teklifi kabul etmiş
Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#donald trump
#putin
#zelenskiy
#moskova
#barış görüşmeleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.