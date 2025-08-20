Rus lider Putin, Trump'a teklifini iletti, Ukrayna lideri Zelenskiy anında reddetti

ABD Başkanı Donald Trump yeniden Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Trump, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya geldi. Hafta başında ise Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini ağırladı.

Trump'ın ikili görüşmelerinden çıkan sonuçlardan biri ise Putin ve Zelenskiy'nin ikili görüşmeye sıcak bakmaları oldu. Fakat ortaya çıkan bir detay iki liderin bir konuda anlaşamadığını ve bu konuda Trump'ın bir kez daha devreye girebileceğini gösterdi.

MOSKOVA ÖNERİSİNE ANINDA RET

AFP'nin haberine göre, Trump, Putin ile telefon konuşması sırasında iki liderin görüşmesinin Moskova'da olması konusunda Rus liderden bir öneri aldı. Fakat bu öneri, Ukrayna lideri Zelenskiy tarafından reddedildi.

'BUDAPEŞTE' ÖNERİSİ DE SORUN OLABİLİR

The Guardian'ın haberine göre, iki liderin bu konuda anlaşamaması üzerine Beyaz Saray'ın teklifinin Budapeşte olduğu ortaya çıktı. Fakat Budapeşte önerisi de Zelenskiy için bir sorun olabilir. Macaristan, Başbakan Victor Orban'ın uzun süredir Putin'in müttefiki olması Ukrayna'nın bu teklife de sıcak bakmamasına neden olabilir.

Öte yandan Rus yetkililer de Putin ve Zelenskiy arasında bir zirvenin prensip olarak mümkün olduğunu fakat hazırlık süreci olacağını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede üst düzey temasların önemine vurgu yaptı. Lavrov, her türlü diplomatik girişimin mutlaka çok dikkatli planlanması gerektiğinin altını çizdi.