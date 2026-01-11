Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

Tanklar, ağır zırhı, yüksek ateş gücü ve her türlü arazide hızlı gidecek şekilde tasarlanmış sürüş takımlarıyla orduların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kara harekatlarının en güçlü envanteri olan tanklarla ilgili verileri paylaşan Global Firepower 2025 yılının en büyük savaş tankı filolarını kamuoyu ile paylaştı. Dünya siyaseti ve ekonomisine yön veren ülkelerin tank filoları listede yer alırken, Türkiye’nin sahip olduğu filo ve listedeki sıralaması oldukça dikkat çekti…