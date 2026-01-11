Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın dört bir yanında savaş çanları çalarken, ülkeler envanterlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda tanklar orduların sarsılmaz kuvvetleri arasında ilk sıralarda sayılabilir. Türkiye’de dünyanın en güçlü orduları arasında yer alırken, sahip olduğu tank filosu da küresel güçler arasında gövde gösterisi olarak algılandı. İşte dünyanın en büyük tank filolarına dair o kritik sıralama….
Tanklar, ağır zırhı, yüksek ateş gücü ve her türlü arazide hızlı gidecek şekilde tasarlanmış sürüş takımlarıyla orduların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kara harekatlarının en güçlü envanteri olan tanklarla ilgili verileri paylaşan Global Firepower 2025 yılının en büyük savaş tankı filolarını kamuoyu ile paylaştı. Dünya siyaseti ve ekonomisine yön veren ülkelerin tank filoları listede yer alırken, Türkiye’nin sahip olduğu filo ve listedeki sıralaması oldukça dikkat çekti…
20 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN – 840
19 NUMARA TAYVAN – 888
18 NUMARA FAS – 903
17 NUMARA IRAK – 1.025
16 NUMARA UKRAYNA – 1.114
15 NUMARA İSRAİL – 1.300
14 NUMARA YUNANİSTAN – 1.344
13 NUMARA VİETNAM – 1.374
12 NUMARA ÜRDÜN – 1.458
11 NUMARA CEZAYİR – 1.485
10 NUMARA İRAN – 1.713
9 NUMARA GÜNEY KORE – 2.236
8 NUMARA TÜRKİYE – 2.238
7 NUMARA PAKİSTAN – 2.627
6 NUMARA MISIR – 3.620
5 NUMARA HİNDİSTAN – 4.201
4 NUMARA KUZEY KORE – 4.344
3 NUMARA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – 4.640
2 NUMARA RUSYA – 5.750
1 NUMARA ÇİN – 6.800