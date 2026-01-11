Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

Ocak 11, 2026 12:26
1
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

Dünyanın dört bir yanında savaş çanları çalarken, ülkeler envanterlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda tanklar orduların sarsılmaz kuvvetleri arasında ilk sıralarda sayılabilir. Türkiye’de dünyanın en güçlü orduları arasında yer alırken, sahip olduğu tank filosu da küresel güçler arasında gövde gösterisi olarak algılandı. İşte dünyanın en büyük tank filolarına dair o kritik sıralama….

2
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

Tanklar, ağır zırhı, yüksek ateş gücü ve her türlü arazide hızlı gidecek şekilde tasarlanmış sürüş takımlarıyla orduların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kara harekatlarının en güçlü envanteri olan tanklarla ilgili verileri paylaşan Global Firepower 2025 yılının en büyük savaş tankı filolarını kamuoyu ile paylaştı.  Dünya siyaseti ve ekonomisine yön veren ülkelerin tank filoları listede yer alırken, Türkiye’nin sahip olduğu filo ve listedeki sıralaması oldukça dikkat çekti…

3
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

DÜNYANIN EN BÜYÜKTANK FİLOLARI

20 NUMARA SUUDİ ARABİSTAN – 840

4
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

19 NUMARA TAYVAN – 888

5
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

18 NUMARA FAS – 903

6
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

17 NUMARA IRAK – 1.025

7
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

16 NUMARA UKRAYNA – 1.114

8
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

15 NUMARA İSRAİL – 1.300

9
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

14 NUMARA YUNANİSTAN – 1.344

10
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

13 NUMARA VİETNAM – 1.374

11
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

12 NUMARA ÜRDÜN – 1.458

12
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

11 NUMARA CEZAYİR – 1.485

13
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

10 NUMARA İRAN – 1.713

14
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

9 NUMARA GÜNEY KORE – 2.236

15
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

8 NUMARA TÜRKİYE – 2.238

16
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

7 NUMARA PAKİSTAN – 2.627

17
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

6 NUMARA MISIR – 3.620

18
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

5 NUMARA HİNDİSTAN – 4.201

19
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

4 NUMARA KUZEY KORE – 4.344

20
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

3 NUMARA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ – 4.640

21
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

2 NUMARA RUSYA – 5.750

22
Dünyanın en büyük tank filoları belli oldu! Türkiye sıralamasıyla gövde gösterisi yaptı

1 NUMARA ÇİN – 6.800

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.