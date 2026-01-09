ŞOK aktüel kataloğu 10-13 Ocak! Bu hafta sonu ŞOK marketlere montlar, turbo pervaneli duş balığı ve matkap seti

ŞOK'a bu hafta sonu 10-13 Ocak tarihlerinde gelecek olan ürünler belli oldu. Zincir marketlere bu hafta evinde tadilat yapmayı planlayan vatandaşlar için yapı market ürünleri yer alacak. Avuç taşlama, darbeli matkap ve dekupaj testere 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca katlanabilir şarjı vidalama matkabı da 12 farklı başlığıyla birlikte 399 TL fiyat ŞOK aktüel raflarında yerini alacak. Vidalama çantalı seti bulunan 18V akülü matkap ise 999 TL'den satılacak. Yapı market ürünlerinin yanı sıra duş başlığı çeşitleri de aktüel ürünler kapsamında hafta sonu zincir markete gelecek. Fonksiyon esnek eviye borusu, turbo pervaneli 5 fonksiyonlu duş balığı da 199 TL'den satışta olacak. Vatandaşlar tarafından 10-13 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor.

ŞOK 10-13 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

18V Akülü Vidalama Çantalı Set: 999 ₺

Avuç Taşlama: 799 TL

Darbeli Matkap: 799 TL

Dekupaj Testere: 799 TL

Katlanabilir Şarjlı Vidalama: 399 TL

Lehim Havya Seti: 249 TL

Silikon Tabancası: 169 TL

Mini Masa Mengenesi: 100 TL

Şeritmetre (5m): 89,95 TL

Su Bariyeri: 100 TL

Banyo ve Mutfak Sızdırmazlık Bandı: 75 TL

Kapı - Pencere İzolasyon Bandı: 75 TL

Kapı Altı İzolasyon Bandı: 75 TL

Halı Bandı Çift Taraflı: 39,95 TL

Tamir Bandı (Gri): 34,95 TL

Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 29,95 TL

Elektrik İzolasyon Bandı: 19,95 TL

ŞOK'A BU HAFTA SONU HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 10-13 OCAK?

4'lü Slim Organizer Set: 299 TL

Takım Çantası 16": 199 TL

Sprey Boya Altın/Gümüş: 79,95 TL

Genel Amaçlı Silikon: 75 TL

Sprey Boya Siyah/Beyaz: 75 TL

Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı: 69,95 TL

Pas Sökücü: 59,95 TL

Derz Tamir Dolgusu: 59,95 TL

Boya Sökücü Sprey: 50 TL

Sprey Vernik: 50 TL

Japon Yapıştırıcı (İğneli): 39,95 TL

Akrilik Mastik: 39,95 TL

Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu: 199 TL

Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti: 199 TL

Spiralli Taharet El Duşu Seti: 179 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu: 69,95 TL

ŞOK 10-13 OCAK AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Mavi Erkek/Kadın Yağmurluk Modelleri: 3.499 TL

Yeşil Erkek/Kadın Yağmurluk Modelleri: 3.499 TL

Siyah-Lacivert Erkek/Kadın Yağmurluk Modelleri: 2.999 TL

Kadın Siyah Yağmurluk: 1.999 TL

Erkek Siyah ve Lacivert Yağmurluk: 2.999 TL

Kadın Yağmurluk Siyah ve Lacivert: 2.999 TL

Yağmurluk Açık Yeşil: 2.999 TL

Erkek Yağmurluk Bej ve Mavi: 3.499 TL