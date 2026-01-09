ŞOK aktüel kataloğu 10-13 Ocak! Bu hafta sonu ŞOK marketlere montlar, turbo pervaneli duş balığı ve matkap seti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ŞOK'a bu hafta sonu 10-13 Ocak tarihlerinde gelecek olan ürünler belli oldu. Zincir marketlere bu hafta evinde tadilat yapmayı planlayan vatandaşlar için yapı market ürünleri yer alacak. Avuç taşlama, darbeli matkap ve dekupaj testere 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca katlanabilir şarjı vidalama matkabı da 12 farklı başlığıyla birlikte 399 TL fiyat ŞOK aktüel raflarında yerini alacak. Vidalama çantalı seti bulunan 18V akülü matkap ise 999 TL'den satılacak. Yapı market ürünlerinin yanı sıra duş başlığı çeşitleri de aktüel ürünler kapsamında hafta sonu zincir markete gelecek. Fonksiyon esnek eviye borusu, turbo pervaneli 5 fonksiyonlu duş balığı da 199 TL'den satışta olacak. Vatandaşlar tarafından 10-13 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor.
18V Akülü Vidalama Çantalı Set: 999 ₺
Avuç Taşlama: 799 TL
Darbeli Matkap: 799 TL
Dekupaj Testere: 799 TL
Katlanabilir Şarjlı Vidalama: 399 TL
Lehim Havya Seti: 249 TL
Silikon Tabancası: 169 TL
Mini Masa Mengenesi: 100 TL
Şeritmetre (5m): 89,95 TL
Su Bariyeri: 100 TL
Banyo ve Mutfak Sızdırmazlık Bandı: 75 TL
Kapı - Pencere İzolasyon Bandı: 75 TL
Kapı Altı İzolasyon Bandı: 75 TL
Halı Bandı Çift Taraflı: 39,95 TL
Tamir Bandı (Gri): 34,95 TL
Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı: 29,95 TL
Elektrik İzolasyon Bandı: 19,95 TL
4'lü Slim Organizer Set: 299 TL
Takım Çantası 16": 199 TL
Sprey Boya Altın/Gümüş: 79,95 TL
Genel Amaçlı Silikon: 75 TL
Sprey Boya Siyah/Beyaz: 75 TL
Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı: 69,95 TL
Pas Sökücü: 59,95 TL
Derz Tamir Dolgusu: 59,95 TL
Boya Sökücü Sprey: 50 TL
Sprey Vernik: 50 TL
Japon Yapıştırıcı (İğneli): 39,95 TL
Akrilik Mastik: 39,95 TL
Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu: 199 TL
Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti: 199 TL
Spiralli Taharet El Duşu Seti: 179 TL
Fonksiyonel Batarya Ucu: 69,95 TL
Mavi Erkek/Kadın Yağmurluk Modelleri: 3.499 TL
Yeşil Erkek/Kadın Yağmurluk Modelleri: 3.499 TL
Siyah-Lacivert Erkek/Kadın Yağmurluk Modelleri: 2.999 TL
Kadın Siyah Yağmurluk: 1.999 TL
Erkek Siyah ve Lacivert Yağmurluk: 2.999 TL
Kadın Yağmurluk Siyah ve Lacivert: 2.999 TL
Yağmurluk Açık Yeşil: 2.999 TL
Erkek Yağmurluk Bej ve Mavi: 3.499 TL