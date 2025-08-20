Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Trump ile Putin'in görüşmesindeki detayları Beyaz Saray açıkladı! Putin o teklifi kabul etmiş

ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Alaska'daki görüşmesiyle ilgili detaylar Beyaz Saray Sözcücü Karoline Leavitt tarafından açıklandı. Leavitt, Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeyi kabul ettiğini bildirdi. Leavitt'in ayrıca "İyi bir anlaşma için masadan biraz mutsuz kalkması gerek." sözleri dikkat çekti.

Trump ile Putin'in görüşmesindeki detayları Beyaz Saray açıkladı! Putin o teklifi kabul etmiş
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
00:30
|
20.08.2025
20.08.2025
00:30

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Leavitt, basın toplantısına Başkanı Donald ile Devlet Başkanı Vladimir ’in geçtiğimiz hafta Alaska’da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalarla başladı.

ABD Başkanı Trump’ın hiç başlamaması gereken bir savaşın sona ermesi için çabalarına yıllar süren çıkmazın ardından bir hareketlilik getirdiğini vurgulayan Leavitt, "Alaska’daki ikili görüşmeler son derece verimli geçti ve iki lider arasında birçok kilit noktada anlaşmaya varıldı. Bu da Anchorage’deki toplantıdan sadece 48 saat sonra, dün Beyaz Saray’da gerçekleşen ikinci aşama görüşmelerine kapı araladı. Hepinizin bildiği gibi, burada Avrupalı liderlerin yanı sıra Devlet Başkanı de vardı. Hepsi, Başkan Trump ile görüşmek, ivmeyi sürdürmek ve kalıcı bir barış için çalışmak üzere buraya geldiler" dedi.

Trump ile Putin'in görüşmesindeki detayları Beyaz Saray açıkladı! Putin o teklifi kabul etmiş

"PUTİN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ"

ABD Başkanı Trump’ın dün Rus lider Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Leavitt, "Putin barış sürecinin bir sonraki aşamasını başlatmayı, yani Başkan Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti. Gerekirse bunun ardından Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve Başkan Trump arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkanın da belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Dışişleri Bakanı Rubio ve Özel Temsilci Witkoff, bunun en kısa sürede gerçekleşmesi için Rusya ve Ukrayna ile koordinasyon içinde olacaklar" diye konuştu.
Trump’ın girişimleriyle Ukrayna’da savaşın durması için tünelin sonunda ışığın göründüğünü söyleyen Leavitt, "Çünkü Başkan Trump, barışın başkanıdır. Kendisiyle ABD’nin liderliği dünya sahnesine geri dönmüştür. Trump, özgür dünyanın tartışmasız liderliği statüsünü Amerika’ya geri kazandırmıştır" dedi.

"ABD ASKERLERİ UKRAYNA'DA SAHAYA İNMEYECEK"

Basın toplantısında Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerine ilişkin bir soru alan Leavitt, "ABD askerleri Ukrayna’da sahaya inmeyecek. Ancak biz kesinlikle koordinasyona yardımcı olabilir ve belki Avrupalı müttefiklerimize güvenlik garantileri sağlamak için başka yollar sunabiliriz. Başkan, güvenlik garantilerinin kalıcı barış açısından çok önemli olduğunu anlıyor. Ulusal güvenlik ekibine, Avrupalı dostlarımız ile koordinasyon sağlanması ve ayrıca bu meseleleri Ukrayna ve Rusya ile iş birliği içinde görüşmeye devam edilmesi talimatı verdi" yanıtını verdi.

Trump ile Putin'in görüşmesindeki detayları Beyaz Saray açıkladı! Putin o teklifi kabul etmiş

TRUMP'TAN 2 TALİMAT

Teklif edilen güvenlik garantilerinin durumu ve Rusya’nın bu husustaki tavrına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "Başkan, her iki liderle görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor" dedi.
Leavitt, "Başkan, ekibine bu güvenlik garantileri için kabul edilebilir bir çerçeve oluşturma talimatı verdi. Bu çerçeve, kalıcı barışın sağlanmasına ve savaşın sona erdirilmesine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR ANLAŞMA İÇİN TARAFLARIN MASADAN BİRAZ MUTSUZ AYRILMASI GEREK"

ABD Başkanı Trump’ın niçin Putin ile bir anlaşmaya ulaşılabileceğine inandığı yönünde bir soru alan Leavitt, önceki yönetim konuşmayı reddederken Başkan Trump’ın diplomasiyi ilerletme ve açık diyaloğu savunduğunu ifade etti. Leavitt, "İşte bu yüzden Başkan hem telefonla birkaç görüşme yaptı hem de geçen cuma Başkan Putin ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Zelenskiy ile de onlarca defa görüştü, Beyaz Saray’da ağırladı. Şimdi her iki tarafın da ne istediğini ve neyi feda etmek zorunda kalacağını daha iyi anlıyor. Trump’ın her zaman söylediği gibi, iyi bir anlaşmaya varmak için her iki tarafın da masadan biraz mutsuz ayrılması gerek" şeklinde konuştu.

Trump ile Putin'in görüşmesindeki detayları Beyaz Saray açıkladı! Putin o teklifi kabul etmiş

"BAŞKAN 2 ÜLKENİN DOĞRUDAN DİPLOMASİYE GİRMESİNİ İSTİYOR"

Putin ve Zelenskiy arasındaki ikili görüşmeye ilişkin bir soruya Leavitt, "Başkan bu konuda her iki liderle de konuştu ve her iki lider de bir araya gelme isteğini ifade etti. Dolayısıyla ulusal güvenlik ekibimiz, her iki ülkenin de bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak" dedi.
Leavitt, "Savaşta tartışılması ve karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları var ve bunlar, iki ülke tarafından ele alınmalı. Bu nedenle Başkan, bu iki ülkenin doğrudan diplomasiye girmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı’nın Putin’in Zelenskiy ile ikili görüşmeye kesin surette onay vermediğine ilişkin açıklamasına ilişkin bir soruya cevap veren Leavitt, "ABD hükümeti ve Trump yönetimi, Rusya ve Ukrayna arasında ikili görüşmenin gerçekleşmesi için çalışıyor" dedi.

