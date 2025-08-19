Menü Kapat
29°
Politika
Avatar
Editor
 Merve Yaz

NATO Genel Sekreteri'nden Beyaz Saray'daki görüşme için Erdoğan'a telefon

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Rutte, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

NATO Genel Sekreteri'nden Beyaz Saray'daki görüşme için Erdoğan'a telefon
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 22:06

Genel Sekreteri , ABD Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede - arasındaki sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri'nden Beyaz Saray'daki görüşme için Erdoğan'a telefon

ve NATO Genel Sekreteri, ’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

NATO Genel Sekreteri'nden Beyaz Saray'daki görüşme için Erdoğan'a telefon

Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

NATO Genel Sekreteri'nden Beyaz Saray'daki görüşme için Erdoğan'a telefon

Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

https://x.com/iletisim/status/1957867191493136827

ETİKETLER
#Türkiye
#ukrayna
#rusya
#cumhurbaşkanı erdoğan
#barış
#nato
#mark rutte
#Politika
