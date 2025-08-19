Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini ağırlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Trump, ''Putin'in anlaşma yapmak istememesi mümkün'' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK:
Fox News
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 15:56

ABD Başkanı bir kez daha 'nın sonlanması için harekete geçti ve geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vlaidmir Putin ile görüştü. Dün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, fox News'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

''ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYORUM''

ABD lideri, barış görüşmelerinin ardından Avrupa ülkelerinin, sahaya asker sürmeye istekli olduklarını, Ukrayna'nın korunacağını fakat bunun sayesinde gerçekleşmeyeceğini söyledi. Savaşı bitirmek istediğini bir kez daha dile getiren Trump, zaman kaybetmek istemediğini ifade etti.

Rus lider Putin'in anlaşma yapmak istememesinin mümkün olduğunu belirten Trump, ''Birkaç hafta içinde Putin hakkında daha fazla bilgi edineceğiz'' dedi.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

''ZELENSKİY GEREKENİ YAPMALI!''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “gerekeni yapmasını” umduğunu kaydeden Trump, Zelenskiy’nin müzakerelerde 'esnek' davranması gerektiğini vurguladı. Trump, Zelenskiy ile Putin’in hiçbir zaman “en iyi arkadaş” olmayacaklarını ancak iki liderin 'karar vermesi gereken kişiler' olduğunu sözlerine ekledi.

''Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması, Ruslar için her zaman kabul edilemez bir durumdu'' diyen Trump, ''İster Rusya olsun ister Sovyetler Birliği olsun. Putin'den çok öncesine dayanıyor." dedi.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

BEYAZ SARAY'DAKİ KRİTİK ZİRVEDEN ÇIKAN SONUÇLAR

ABD lideri Trump, Zelenskiy'nin güvenlik endişelerini anladığını, bu yüzden ülkesinin güvenlik garantileri sağlamaya dahil olacağını belirtti. Trump, Putin'in de bu güvenlik garantilerini kabul edeceğini söylediğini açıkladı. Avrupa ülkelerinin burada önemli bir rol oynayacağını belirten ABD lideri, ''Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ın sözlerini doğruladı ve NATO'nun 5. Madde'si benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ''Tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz" dedi ve Ukrayna'nın 'güvenilir' bir orduya sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

ATEŞKES YOK BARIŞ VAR

Trump, Ukrayna ve Rusya arasında bir değil, barış olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

''Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım. Ateşkesin iyi olabileceğini biliyorum, ama stratejik olarak, neden bir ülkenin ya da diğerinin bunu istemeyeceğini de anlayabiliyorum. Ateşkes olur ve onlar yeniden inşa eder, yeniden inşa eder, yeniden inşa eder ve belki de bunu istemezler.''

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise barıştan önce bir ateşkes görmek istediklerini belirtti. Merz, ''Ateşkes olmadan bir sonraki toplantının gerçekleşeceğini hayal edemiyorum, bu yüzden bu konu üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım'' dedi.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

Trump daha sonra, diğer savaşları sona erdirmek için ateşkes gerekmediğini, ancak gerekirse ateşkes yapılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyleyerek geri adım attı. ABD başkanı, “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika, ateşkes sağlayamazsak... Bize birçok başka nokta verildi, harika noktalar” diye konuştu.

PUTİN, TRUMP VE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Trump, Rus lider Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin bir araya geleceğini duyurdu. İki liderin de bu toplandı için hazır olduğunu söyleyen Trump'a Macron'dan karşılık geldi.

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

Macron, üçlü toplantının önemli olduğunu, ancak ardından dörtlü bir zirvenin de yapılması gerektiğini söyledi. Macron'un sadece Fransa'nın katılacağı bir toplantıyı mı kastettiği, yoksa NATO, AB veya “gönüllüler koalisyon”un dördüncü üye olması gerektiğini mi kastettiği açık değildi.

TOPRAK TAKASI

Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor” dedi.

Böyle bir takasın mevcut temas hattını dikkate alması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

''Bu, savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Aslında, bunları görmek çok üzücü.''

Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

Bu açıklama, Putin'in Trump ile Alaska'da yaptığı zirvede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirme talebinde bulunduğu bildirildikten sonra geldi.

