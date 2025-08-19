Trump'tan dikkat çeken Putin açıklaması: Anlaşma yapmak istememesi mümkün!

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için harekete geçti ve geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vlaidmir Putin ile görüştü. Dün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, fox News'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYORUM''

ABD lideri, barış görüşmelerinin ardından Avrupa ülkelerinin, sahaya asker sürmeye istekli olduklarını, Ukrayna'nın korunacağını fakat bunun NATO sayesinde gerçekleşmeyeceğini söyledi. Savaşı bitirmek istediğini bir kez daha dile getiren Trump, zaman kaybetmek istemediğini ifade etti.

Rus lider Putin'in anlaşma yapmak istememesinin mümkün olduğunu belirten Trump, ''Birkaç hafta içinde Putin hakkında daha fazla bilgi edineceğiz'' dedi.

''ZELENSKİY GEREKENİ YAPMALI!''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin “gerekeni yapmasını” umduğunu kaydeden Trump, Zelenskiy’nin müzakerelerde 'esnek' davranması gerektiğini vurguladı. Trump, Zelenskiy ile Putin’in hiçbir zaman “en iyi arkadaş” olmayacaklarını ancak iki liderin 'karar vermesi gereken kişiler' olduğunu sözlerine ekledi.

''Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması, Ruslar için her zaman kabul edilemez bir durumdu'' diyen Trump, ''İster Rusya olsun ister Sovyetler Birliği olsun. Putin'den çok öncesine dayanıyor." dedi.

BEYAZ SARAY'DAKİ KRİTİK ZİRVEDEN ÇIKAN SONUÇLAR

ABD lideri Trump, Zelenskiy'nin güvenlik endişelerini anladığını, bu yüzden ülkesinin güvenlik garantileri sağlamaya dahil olacağını belirtti. Trump, Putin'in de bu güvenlik garantilerini kabul edeceğini söylediğini açıkladı. Avrupa ülkelerinin burada önemli bir rol oynayacağını belirten ABD lideri, ''Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ın sözlerini doğruladı ve NATO'nun 5. Madde'si benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ''Tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz" dedi ve Ukrayna'nın 'güvenilir' bir orduya sahip olması gerektiğinin de altını çizdi.

ATEŞKES YOK BARIŞ VAR

Trump, Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes değil, barış olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

''Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım. Ateşkesin iyi olabileceğini biliyorum, ama stratejik olarak, neden bir ülkenin ya da diğerinin bunu istemeyeceğini de anlayabiliyorum. Ateşkes olur ve onlar yeniden inşa eder, yeniden inşa eder, yeniden inşa eder ve belki de bunu istemezler.''

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise barıştan önce bir ateşkes görmek istediklerini belirtti. Merz, ''Ateşkes olmadan bir sonraki toplantının gerçekleşeceğini hayal edemiyorum, bu yüzden bu konu üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım'' dedi.

Trump daha sonra, diğer savaşları sona erdirmek için ateşkes gerekmediğini, ancak gerekirse ateşkes yapılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyleyerek geri adım attı. ABD başkanı, “Eğer ateşkes sağlayabilirsek, harika, ateşkes sağlayamazsak... Bize birçok başka nokta verildi, harika noktalar” diye konuştu.

PUTİN, TRUMP VE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Trump, Rus lider Putin ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin bir araya geleceğini duyurdu. İki liderin de bu toplandı için hazır olduğunu söyleyen Trump'a Macron'dan karşılık geldi.

Macron, üçlü toplantının önemli olduğunu, ancak ardından dörtlü bir zirvenin de yapılması gerektiğini söyledi. Macron'un sadece Fransa'nın katılacağı bir toplantıyı mı kastettiği, yoksa NATO, AB veya “gönüllüler koalisyon”un dördüncü üye olması gerektiğini mi kastettiği açık değildi.

TOPRAK TAKASI

Trump yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle yapılacak çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor” dedi.

Böyle bir takasın mevcut temas hattını dikkate alması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

''Bu, savaş bölgesi, şu anda oldukça açık olan savaş hatları ve müzakere pozisyonları anlamına geliyor. Aslında, bunları görmek çok üzücü.''

Bu açıklama, Putin'in Trump ile Alaska'da yaptığı zirvede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü ele geçirme talebinde bulunduğu bildirildikten sonra geldi.