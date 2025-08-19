Menü Kapat
Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sırasında sosyal medyada viral olan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Kritik zirve sırasında Avrupa liderlerinin ip gibi dizili sandalyelerde oturduğunu gösteren fotoğrafa dikkatli bakanlar gerçek olmadığını anladı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de sahte olduğuna dair açıklama yaptı.

Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:35

ABD Başkanı bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da görüşen Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupa liderlerini ağırladı.

Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRSEL

Trump ile Zelenskiy'nin kritik zirvesi sırasında sosyal medyada Avrupa liderlerine dair bir fotoğraf kısa sürede yayıldı. Fotoğrafta, Avrupa liderlerinin koridorda sıralı dizilmiş sandalyelerde yan yana oturduğu görüldü. Liderlerin sırayla Trump'la görüşmek için beklediği öne sürüldü.

Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı

AZ UĞRAŞILMIŞ YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

Fotoğrafa dikkatli bakanlar az uğraşılmış bir yapay zeka ürünü olduğunu fark etti. Fransız lider Emmanuel Macron'un yanında bir çift bacak görünüyor fakat vücut yok. Ayrıca sahte fotoğrafta 3 kadın var fakat zirvede sadece 2 kadın lider vardı. Onlar ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni idi. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarında görülen resmi kıyafetlerle uyuşmuyor.

Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı

UKRAYNA RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bu fotoğrafın sahte olduğunu açıkladı. Açıklamada, ''ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor'' ifadelerine yer verildi.

Trump-Zelenskiy zirvesinde Avrupa liderlerinin fotoğrafı kriz çıkardı! Gerçekler ortaya çıktı

Ukrayna, sahte fotoğraf konusunda Rusya'yı suçladı. Ukrayna ajansı, konuya ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gerçekte bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ve Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak için yayılmaktadır.''

