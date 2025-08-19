Barış sağlanacak mı derken Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı

2022'den beri devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanacak mı sorusu henüz net bir cevap bulmazken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor.

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka kentine düzenlenen hava saldırısında çok katlı bir bina ağır hasar gördü.

ACİL SERVİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Rusya'nın saldırısında yerleşim alanına isabet eden bombardımanın ardından bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, yangını kontrol altına alarak binada mahsur kalan sivilleri kurtardı.

1000 CENAZE DEĞİŞTİRİLDİ

Saldırının öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini daha teslim ettiklerini bildirdi.

Medinskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında asker cenazesi takası yapıldığını belirtti. Medinskiy, "İstanbul'daki anlaşmaların devamı olarak Ukrayna'ya bugün 1000 askerin cenazesini daha teslim ettik. 19 Rus askerinin cenazesini aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, Ukrayna askerlerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, iki liderin olumlu geçen görüşmesinde devame den savaşın bitirilmesi için olumlu bir görüntü ortaya çıkmıştı.

Trump, Putin ile görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmişti. Kritik zirvede NATO Genel Sekreteri Rutte ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de yer alırken Trump "3 taraflı bir görüşme için çalışacağız, 2. Dünya savaşından sonraki en büyük görüşme bu." ifadelerini kullanmıştı.