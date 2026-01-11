Menü Kapat
Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçları kapsamında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Ligde güncel olarak 5. sırada yer alan Eskişehirspor derbiden galibiyet ile ayrılıp tekrardan 3. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından Eskişehir Anadolu - Eskişehirspor maçı canlı hangi kanalda, nereden izlenir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek
Eskişehirpsor bugün deplasmanda Eskişehir Anadolu ile karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta mücadeleleri kapsamında gerçekleştirilecek olan derbi maçına saatler kaldı. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynancak olan Eskişehir Anadolu - Eskişehirspor maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından yayınlanacak.

Eskişehirspor bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 30 puan toplayan Eksişehirspor ligde 5. sırada yer alıyor. Eskişehirspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa puanını 33'e çıkartarak 3. sıraya yerleşecek.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek

Eskişehir Anadolu ise bu sezon 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligde küme düşme hattının hemen üstünde 12 puanla, 12. sırada yer alan Eskişehir Anadolu karşılaşmadan galibiyet alıp küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek

ESKİŞEHİRSPOR - ESKİŞEHİR ANADOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Eskişehir Anadolu maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Erhan Kaya yönetecek. Kaya'nın yardımcılıklarını ise Feyzullah Çimen ve Nesim Karenfil yapacak. Dördüncü hakem olarak mücadelede Cem Arayan'ın görev alacağı duyuruldu.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Eskişehirspor'un TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçları kapsamında oynayacağı Eskişehir Anadolu maçı Sıfır TV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Eskişehir Anadolu ile mücadele edecek

TFF 3. LİG 4. GRUP PUAN TABLOSU

TFF 3. Lig 4. Grup puan tablosu ise güncel olarak şöyle:

Kütahyaspor - 41

Karşıyaka - 36

Ayvalıkgücü Belediye - 31

Uşakspor - 31

Eskişehirspor - 30

Denizli İY - 29

Balıkesirspor - 28

Tire 2021 - 25

Soke 1970 Spor - 21

Altay - 18

Alanya 1221 FSK - 16

Eskişehir Anadolu SF - 12

Afyonspor Kulübü - 10

Bornova 1877 - 9

İzmir Çoruhlu - 9

Nazilli Spor - 4

