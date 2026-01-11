MTV öderken boşuna fazla para vermeyin: Arabası olanların bilmediği o 'Kasko Değeri' indirimi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ocak ayıyla birlikte milyonlarca araç sahibi için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi başladı. 2026 yılı yeniden değerleme oranlarıyla zamlanan vergiler bütçeleri zorlarken, çoğu sürücünün haberdar olmadığı bir kanun maddesi, ödemeniz gereken vergiyi bir alt dilime düşürebilir. Eğer aracınızın MTV tutarı, kasko değerinin %5'ini aşıyorsa, basit bir dilekçe vererek binlerce lira daha az vergi ödeme hakkınız var. İşte o indirimin hesaplama yöntemi ve başvuru şartları.
Otomobil sahipleri için Ocak ve Temmuz ayları, vergi takviminin en sancılı dönemleridir. Özellikle 2026 yılına girdiğimiz şu günlerde, enflasyon oranlarına paralel olarak artırılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin cebini yakıyor. Pek çok vatandaş, e-Devlet veya banka uygulamasına girip karşısına çıkan rakamı sorgusuz sualsiz ödüyor. Oysa Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi, vergi adaletini sağlamak adına araç sahiplerine çok önemli bir "sigorta" sunuyor. Bu maddeye göre, bir aracın vergisi, o aracın piyasa değerinin (kasko değerinin) belli bir oranından fazla olamaz. Eğer sizin aracınız bu sınıra takılıyorsa, devlet size "Bir alt motor hacmi grubundan vergi ödeme" hakkı tanıyor. Ancak bu sistem otomatik işlemez; sizin fark edip talep etmeniz gerekir.
Bu indirimin temel mantığı şudur: Devlet, aracın değerine kıyasla "fahiş" kalan vergiyi indirmeyi taahhüt eder. Kanun, "Ödenecek yıllık MTV tutarı, aracın kasko değerinin %5'inden fazla olamaz" der. Eğer hesaplanan vergi bu sınırı aşıyorsa, araç sahibi aynı yaş grubundaki bir alt motor silindir hacmine isabet eden vergiyi öder.
Bunu 2026 rakamlarıyla basit bir örnekle anlatalım: Diyelim ki 2.0 motor hacmine sahip, 10 yaşında lüks segment bir aracınız var. Bu aracın 2026 yılı tarifesine göre yıllık MTV'si 30.000 TL olsun. Ancak aracınız eski olduğu için kasko değeri (Türkiye Sigorta Birliği'nin belirlediği değer) 500.000 TL civarında. Kuralı uygulayalım: 500.000 TL'nin %5'i 25.000 TL yapar. Sizin ödemeniz gereken vergi (30.000 TL), %5 sınırını (25.000 TL) aşıyor mu? Evet, aşıyor. Bu durumda devlet diyor ki: "Bu aracın vergisi, değerine göre çok yüksek. O yüzden bu aracı 2.0 motor değilmiş gibi, bir alt dilim olan 1.6 motor grubundaymış gibi vergilendireceğim." Böylece belki de 30.000 TL yerine 18.000 TL vergi ödeyerek, tek bir dilekçeyle 12.000 TL tasarruf etmiş olursunuz.
Bu indirimden genellikle "motor hacmi büyük" ama "yaşı ilerlediği için kasko değeri düşmüş" araçlar faydalanır. Yani sıfır kilometre veya 1-3 yaşındaki araçlarda, kasko değeri çok yüksek olduğu için MTV genellikle %5 sınırının altında kalır ve indirim uygulanmaz.
Ancak özellikle:
Sistemin otomatik olarak indirim yapmadığını belirtmiştik. Bu hakkınızı kullanmak için şu adımları izlemeniz gerekir:
Vergi dairesi başvurunuzu inceledikten sonra tahakkuk eden vergiyi düzeltecek ve fazla görünen borcu silecektir. Eğer ödemeyi çoktan yaptıysanız, "düzeltme fişi" ile fazladan ödediğiniz parayı iade alabilirsiniz.
En çok sorulan sorulardan biri de "Bunu yeni öğrendim, geçen yıllarda fazladan ödediklerimi alabilir miyim?" sorusudur. Vergi hukukunda "düzeltme zamanaşımı" süresi 5 yıldır. Eğer aracınızın durumu önceki yıllarda da bu şarta uyuyorsa (yani 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında da MTV, kasko değerinin %5'ini aşmışsa), geriye dönük 5 yıl için düzeltme talep edebilirsiniz.
Bunun için her yılın Ocak ayındaki kasko değer listesini ve o yılın MTV tutarlarını ayrı ayrı bulup hesaplamanız gerekir. Eğer şartlar tutuyorsa, geriye dönük iade dilekçesi vererek binlerce liralık iade almanız mümkündür. Araç sahiplerinin bu "gizli hakkını" kullanması, 2026 yılı bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacaktır.