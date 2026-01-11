Menü Kapat
MTV öderken boşuna fazla para vermeyin: Arabası olanların bilmediği o 'Kasko Değeri' indirimi

Ocak 11, 2026 12:00
1
MTV öderken boşuna fazla para vermeyin: Arabası olanların bilmediği o 'Kasko Değeri' indirimi

Ocak ayıyla birlikte milyonlarca araç sahibi için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi başladı. 2026 yılı yeniden değerleme oranlarıyla zamlanan vergiler bütçeleri zorlarken, çoğu sürücünün haberdar olmadığı bir kanun maddesi, ödemeniz gereken vergiyi bir alt dilime düşürebilir. Eğer aracınızın MTV tutarı, kasko değerinin %5'ini aşıyorsa, basit bir dilekçe vererek binlerce lira daha az vergi ödeme hakkınız var. İşte o indirimin hesaplama yöntemi ve başvuru şartları.

2
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

Otomobil sahipleri için Ocak ve Temmuz ayları, vergi takviminin en sancılı dönemleridir. Özellikle 2026 yılına girdiğimiz şu günlerde, enflasyon oranlarına paralel olarak artırılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin cebini yakıyor. Pek çok vatandaş, e-Devlet veya banka uygulamasına girip karşısına çıkan rakamı sorgusuz sualsiz ödüyor. Oysa Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesi, vergi adaletini sağlamak adına araç sahiplerine çok önemli bir "sigorta" sunuyor. Bu maddeye göre, bir aracın vergisi, o aracın piyasa değerinin (kasko değerinin) belli bir oranından fazla olamaz. Eğer sizin aracınız bu sınıra takılıyorsa, devlet size "Bir alt motor hacmi grubundan vergi ödeme" hakkı tanıyor. Ancak bu sistem otomatik işlemez; sizin fark edip talep etmeniz gerekir.

3
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

%5 KURALI VE HESAPLAMA MANTIĞI NEDİR?

Bu indirimin temel mantığı şudur: Devlet, aracın değerine kıyasla "fahiş" kalan vergiyi indirmeyi taahhüt eder. Kanun, "Ödenecek yıllık MTV tutarı, aracın kasko değerinin %5'inden fazla olamaz" der. Eğer hesaplanan vergi bu sınırı aşıyorsa, araç sahibi aynı yaş grubundaki bir alt motor silindir hacmine isabet eden vergiyi öder.

Bunu 2026 rakamlarıyla basit bir örnekle anlatalım: Diyelim ki 2.0 motor hacmine sahip, 10 yaşında lüks segment bir aracınız var. Bu aracın 2026 yılı tarifesine göre yıllık MTV'si 30.000 TL olsun. Ancak aracınız eski olduğu için kasko değeri (Türkiye Sigorta Birliği'nin belirlediği değer) 500.000 TL civarında. Kuralı uygulayalım: 500.000 TL'nin %5'i 25.000 TL yapar. Sizin ödemeniz gereken vergi (30.000 TL), %5 sınırını (25.000 TL) aşıyor mu? Evet, aşıyor. Bu durumda devlet diyor ki: "Bu aracın vergisi, değerine göre çok yüksek. O yüzden bu aracı 2.0 motor değilmiş gibi, bir alt dilim olan 1.6 motor grubundaymış gibi vergilendireceğim." Böylece belki de 30.000 TL yerine 18.000 TL vergi ödeyerek, tek bir dilekçeyle 12.000 TL tasarruf etmiş olursunuz.

4
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

HANGİ ARAÇLAR BU KAPSAMA GİRER?

Bu indirimden genellikle "motor hacmi büyük" ama "yaşı ilerlediği için kasko değeri düşmüş" araçlar faydalanır. Yani sıfır kilometre veya 1-3 yaşındaki araçlarda, kasko değeri çok yüksek olduğu için MTV genellikle %5 sınırının altında kalır ve indirim uygulanmaz.

Ancak özellikle:

  • 5 yaş ve üzeri,
  • Motor hacmi 1.600 cc ve üzerinde olan (2.000 cc, 3.000 cc vb.),
  • Piyasa değeri emsallerine göre düşük olan araç sahipleri mutlaka hesaplama yapmalıdır. Özellikle 2010-2018 model arası SUV'ler ve E segmenti sedan otomobiller, bu indirimin en sık yakalandığı gruptur. Eğer aracınız 1.3 veya 1.6 motor ise ve yaşı gençse, bu indirime girme ihtimaliniz düşüktür.

5
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

BAŞVURU İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL

Sistemin otomatik olarak indirim yapmadığını belirtmiştik. Bu hakkınızı kullanmak için şu adımları izlemeniz gerekir:

  1. Kasko Değerini Öğrenin: Öncelikle Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) internet sitesinden "Kasko Değer Listesi"ne girerek aracınızın "Ocak 2026" ayı itibarıyla resmi kasko değerini bulun. (Dikkat: Kendi kasko poliçenizdeki değer değil, TSB'nin yayınladığı liste değeri esastır.)
  2. Hesaplama Yapın: Bulduğunuz değerin %5'ini hesaplayın. Eğer yıllık MTV tutarınız bu rakamdan yüksekse başvuru hakkınız doğmuş demektir.
  3. Form Doldurun: Vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu"nu indirin.
  4. Sigortacıya Onaylatın: Bu formu kasko acentenize veya sigorta şirketinize kaşeletip imzalatın.
  5. Vergi Dairesine Teslim Edin: Hazırladığınız formu, aracınızın bağlı olduğu vergi dairesine elden veya interaktif vergi dairesi üzerinden dilekçe ekinde gönderin.

Vergi dairesi başvurunuzu inceledikten sonra tahakkuk eden vergiyi düzeltecek ve fazla görünen borcu silecektir. Eğer ödemeyi çoktan yaptıysanız, "düzeltme fişi" ile fazladan ödediğiniz parayı iade alabilirsiniz.

6
KİMLER DİKKATLİ OLMALI?

GEÇMİŞ YILLARIN PARASI GERİ ALINABİLİR Mİ?

En çok sorulan sorulardan biri de "Bunu yeni öğrendim, geçen yıllarda fazladan ödediklerimi alabilir miyim?" sorusudur. Vergi hukukunda "düzeltme zamanaşımı" süresi 5 yıldır. Eğer aracınızın durumu önceki yıllarda da bu şarta uyuyorsa (yani 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında da MTV, kasko değerinin %5'ini aşmışsa), geriye dönük 5 yıl için düzeltme talep edebilirsiniz.

Bunun için her yılın Ocak ayındaki kasko değer listesini ve o yılın MTV tutarlarını ayrı ayrı bulup hesaplamanız gerekir. Eğer şartlar tutuyorsa, geriye dönük iade dilekçesi vererek binlerce liralık iade almanız mümkündür. Araç sahiplerinin bu "gizli hakkını" kullanması, 2026 yılı bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacaktır.

