MTV öderken boşuna fazla para vermeyin: Arabası olanların bilmediği o 'Kasko Değeri' indirimi

GEÇMİŞ YILLARIN PARASI GERİ ALINABİLİR Mİ?

En çok sorulan sorulardan biri de "Bunu yeni öğrendim, geçen yıllarda fazladan ödediklerimi alabilir miyim?" sorusudur. Vergi hukukunda "düzeltme zamanaşımı" süresi 5 yıldır. Eğer aracınızın durumu önceki yıllarda da bu şarta uyuyorsa (yani 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında da MTV, kasko değerinin %5'ini aşmışsa), geriye dönük 5 yıl için düzeltme talep edebilirsiniz.

Bunun için her yılın Ocak ayındaki kasko değer listesini ve o yılın MTV tutarlarını ayrı ayrı bulup hesaplamanız gerekir. Eğer şartlar tutuyorsa, geriye dönük iade dilekçesi vererek binlerce liralık iade almanız mümkündür. Araç sahiplerinin bu "gizli hakkını" kullanması, 2026 yılı bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacaktır.