27°
Dünya
 Murat Makas

Donald Trump için Beyaz Saray ve doktorundan açıklama! Morluk günlerdir merak ediliyordu

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde son dönemde görülen morluk endişe oluşturmuştu. Beyaz Saray ve Trump'ın doktoru morluğa ilişkin açıklama yaptı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 23:47

ABD Başkanı 'ın elinde oluşan morluk gündem oldu. , Trump’ın elindeki morlukla ilgili sosyal medya ve basında spekülasyonların artmasının ardından açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını duyurdu.

Donald Trump için Beyaz Saray ve doktorundan açıklama! Morluk günlerdir merak ediliyordu

TRUMP'IN ELİNDEKİ MORLUĞUN SEBEBİ

Trump'ın doktoru Sean Barbabella ise yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.

Trump'ın eski doktoru Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Trump'ın "bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan" olduğunu yineledi.

Donald Trump için Beyaz Saray ve doktorundan açıklama! Morluk günlerdir merak ediliyordu

Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Beyaz Saray'da karşıladığı sırada elindeki morluk bir kez daha dikkat çekerken, Trump'ın damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Donald Trump için Beyaz Saray ve doktorundan açıklama! Morluk günlerdir merak ediliyordu

TRUMP'A "KRONİK VENÖZ YETMEZLİK" TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu bildirmişti. Kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durum olduğu aktarılmış, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmişti.

İlgili Haberler
Trump yine yaptı yapacağını: Resmen para basıyor
Trump yönetimi dünya devinin yüzde 10 hissesini aldı
ETİKETLER
#Sağlık
#donald trump
#Beyaz Saray
#Morluk
#El Sıkışması
#Aspirinin Yan Etkisi
#Kronik Venöz Yetmezlik
#Dünya
