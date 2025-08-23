Trump yönetimi dünya devinin yüzde 10 hissesini aldı

Mali performansı giderek zayıflayan Intel, Trump yönetiminin teklifini kabul ederek hisselerinin yüzde 10’unu elden çıkardı. Bu satış sayesinde şirket, yaklaşık 11 milyar dolarlık gelir sağladı.

CHIPS YASASI DEVREDE

Trump yönetimi, CHIPS yasası kapsamında Intel’in yüzde 10’luk hissesini 7,9 milyar dolar karşılığında satın aldı. Daha önce de aynı yasa çerçevesinde şirkete 3 milyar dolarlık fon desteği sağlanmıştı.

Bir süredir Intel yönetimini ambargoları delmekle suçlayan ve CEO’nun istifasını isteyen Trump, bu kez farklı bir adım atarak şirketin hisselerine ortak oldu.

YERLİ ÜRETİME HIZ KAZANDIRACAK

Uzmanlara göre bu anlaşma, Intel’in ABD’deki üretim kapasitesini artırma hedefini hızlandıracak. Ayrıca yerli üretim yapmak isteyen yonga tasarımcılarının Intel’e daha fazla yönelmesi bekleniyor.

Trump hükümetinin, Intel dışında ABD’de üretim yapan diğer yarı iletken firmalarından da hisse almayı planladığı ifade ediliyor.