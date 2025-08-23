Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Trump yönetimi dünya devinin yüzde 10 hissesini aldı

Mali tabloları giderek kötüleşen Intel, Trump hükümetinin teklifini kabul ederek yüzde 10 hissesini sattı. Bu hamleyle şirket yaklaşık 11 milyar dolarlık kaynak elde etmiş oldu.

Trump yönetimi dünya devinin yüzde 10 hissesini aldı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.08.2025
13:19
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
13:19

Mali performansı giderek zayıflayan Intel, yönetiminin teklifini kabul ederek hisselerinin yüzde 10’unu elden çıkardı. Bu satış sayesinde şirket, yaklaşık 11 milyar dolarlık gelir sağladı.

Trump yönetimi dünya devinin yüzde 10 hissesini aldı

CHIPS YASASI DEVREDE

Trump yönetimi, CHIPS yasası kapsamında Intel’in yüzde 10’luk hissesini 7,9 milyar dolar karşılığında satın aldı. Daha önce de aynı yasa çerçevesinde şirkete 3 milyar dolarlık fon desteği sağlanmıştı.

Bir süredir Intel yönetimini ambargoları delmekle suçlayan ve CEO’nun istifasını isteyen Trump, bu kez farklı bir adım atarak şirketin hisselerine ortak oldu.

Trump yönetimi dünya devinin yüzde 10 hissesini aldı

YERLİ ÜRETİME HIZ KAZANDIRACAK

Uzmanlara göre bu anlaşma, Intel’in ABD’deki kapasitesini artırma hedefini hızlandıracak. Ayrıca yerli üretim yapmak isteyen yonga tasarımcılarının Intel’e daha fazla yönelmesi bekleniyor.

Trump hükümetinin, Intel dışında ABD’de üretim yapan diğer yarı iletken firmalarından da hisse almayı planladığı ifade ediliyor.

