TGRT Haber
27°
 İrem Çınar

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listede Türkiye’den 11 okul var: İşte en prestijli yükseköğretim kurumları

Dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan Shanghai Ranking’in (ARWU) 2025 yılı üniversite sıralamasında Türkiye’den 11 yükseköğretim kurumu da kendine yer buldu. Ülke genelinde İstanbul Üniversitesi zirvede yer alırken, onu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi izledi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listede Türkiye’den 11 okul var: İşte en prestijli yükseköğretim kurumları
Dünyanın prestijli derecelendirme kuruluşlarından Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılı üniversite sıralamasını açıkladı. Listeye ’den 11 kurumu girdi.

Sıralama hazırlanırken üniversitelerin akademik kapasitesi, araştırma üretkenliği ve uluslararası görünürlüğü temel kriter olarak alınıyor. Ayrıca sadece güncel yayın performansı değil, tarihsel akademik birikim ve mezunların etkisi de değerlendiriliyor.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Listede Türkiye’den 11 okul var: İşte en prestijli yükseköğretim kurumları

TÜRKİYE’NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ:

  • İstanbul Üniversitesi: 501-600 bandında yer alarak Türkiye’nin lider üniversitesi konumunu sürdürdü.
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ): 601-700 bandında yer alarak ikinci sıradaki yerini korudu.
  • Ankara Üniversitesi: 701-800 bandına yükseldi.
  • Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Koç Üniversitesi: 701-800 bandında bulunuyor.
  • Ege Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 801-900 bandında yer aldı.
  • Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi: 901-1000 bandında listede yerlerini aldı.
TGRT Haber
