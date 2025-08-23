Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos’tan itibaren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerinin yapılmayacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Merkez’in Güncesi’nde yayımlanan değerlendirmede, KKM’den çıkış sürecine ilişkin ayrıntılı bir analiz paylaşıldı. Analizde, TCMB’nin 2025 yılı içerisinde KKM uygulamasını tamamen sonlandırma hedefini gerçekleştirdiği vurgulanırken, mevcut KKM hesaplarının vade tarihlerine göre hangi dönemde sona ereceğine dair takvime de yer verildi.

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 10:22

Türkiye Cumhuriyet 'nın () blog sayfası Merkezin Güncesi'nde " Hesaplarından Çıkış" başlıklı bir analiz yayımlandı. Blog yazısı, TCMB'de kıdemli uzman olarak görev yapan Didem Güneş, uzman yardımcıları olarak görev yapan Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ve araştırmacı olarak görev yapan Muhammed Akif Dokumacı tarafından kaleme alındı.

Merkez'in2025 yılı Metni'nde yıl içerisinde (KKM) uygulamasını sonlandırmayı hedeflediği hatırlatılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefledi. Bu kapsamda tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında sonlandırıldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri sonlandırılarak bu hedef tamamlanmış oldu."

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı

KKM BAKİYESİ KADEMELİ OLARAK AZALDI

İki yıldır devam eden bu süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığı kaydedilen analizde "KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu" denildi.

Yazıda, 2023 yılı ortasında 140 milyar doların üzerine çıkan KKM bakiyesinin atılan adımlarla 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar gerilediği belirtildi.

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı

KKM BAKİYESİ SÜREÇ İÇERİSİNDE NASIL AZALDI?

KKM bakiyesinin süreç içerisinde azalmasında etkili olan ve KKM yerine TLfonlamanın tercih edilmesi için atılanadımlara da yer verilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi. KKM ve TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki fark ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarı, bankaların fonlama stratejilerini etkileyen en temel iki araç oldu. Ayrıca, KKM hesaplarına uygulanabilen asgari faiz oranları kademeli olarak aşağı yönlü revize edildi ve KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajı sonlandırıldı."

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı

Yazıda sıkı para politikasına ek olarak atılan bu adımlarla birlikte TL mevduatın cazibesi korunurken KKM hesaplarından çıkışın hızlandığı ve bu hesaplardan dövize yönelimin sınırlı kaldığı belirtildi.

Mudinin KKM tercihinde belirleyici olan döviz kurundaki oynaklığın azalmasının da KKM ile TL mevduat arasındaki getiri makasını TL lehine açtığı kaydedilerek "19 Ağustos 2025 itibarıyla; KKM payı yüzde 1,8’e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı" denildi.

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı

ARALIK 2025'TE TÜM VADELER BİTİYOR

Önümüzdeki dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olmasınınürünün sonlandırılması için şartları oluştuğunu gösterdiği kaydedilen analizdeKKM'lerin vadesine göre bitecek tarihleri de verildi.

Merkez Bankası KKM hedefini tamamladı: Çıkış analizi yayınlandı

Yazıdaenflasyon ana eğiliminde gerçekleşen gerilemenin ve TL mevduatın cazibesinin KKM’den çıkışı desteklediği kaydedildi.

Analiz "KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı" ifadeleriyle sonlandırıldı.

