Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve 23 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle gram altına olan ilgi devam ederken, piyasadaki yükseliş eğiliminin sürüp sürmediği merak ediliyor. Faiz indirimlerinin ardından altının seyrinin nasıl şekilleneceğini de yatırımcılar yakından takip ediyor. İşte 23 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 09:29

Altın, güvenli liman özelliğiyle bugün de yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Gram altında gözlenen yatay hareket, özellikle küçük yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ise haftanın başından bu yana durağan ancak hafif dalgalı bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda ise jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları, altına olan talebi güçlü tutmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı, ons altın fiyatı ve alış/satış son durum nedir? İşte 23 Ağustos 2025 güncel

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve 23 Ağustos altın fiyatları

23 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.443,42 TL

Satış: 4.443,92 TL

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve 23 Ağustos altın fiyatları

23 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.251,00 TL

Satış: 7.322,00 TL

26 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış: 14.503,00 TL

Satış: 14.644,00 TL

Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve 23 Ağustos altın fiyatları

23 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.917,00 TL

Satış: 29.154,00 TL

23 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.371,96 Dolar

Satış: 3.372,33 Dolar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor
ETİKETLER
#altın fiyatları
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.