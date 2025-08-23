Altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve 23 Ağustos altın fiyatları

Altın, güvenli liman özelliğiyle bugün de yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Gram altında gözlenen yatay hareket, özellikle küçük yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ise haftanın başından bu yana durağan ancak hafif dalgalı bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda ise jeopolitik riskler ve enflasyon baskıları, altına olan talebi güçlü tutmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı, ons altın fiyatı ve gram altın fiyatı alış/satış son durum nedir? İşte 23 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları…

23 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.443,42 TL

Satış: 4.443,92 TL

23 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.251,00 TL

Satış: 7.322,00 TL

26 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış: 14.503,00 TL

Satış: 14.644,00 TL

23 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 28.917,00 TL

Satış: 29.154,00 TL

23 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.371,96 Dolar

Satış: 3.372,33 Dolar