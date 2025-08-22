Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor

Küresel piyasalarda altın dolandırıcılığı suçları artıyor. Birçok ülkede dolandırıcılar yatırımcıları altın almak konusunda ikna etmeye çalışıyor. Uzmanlar ise altın dolandırıcılığının detaylarını aktardı. Parasını altına çevirmek isteyen vatandaşlar ekonomistler tarafından uyarıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 20:14

Altın yatırımcılarına peş peşe uyarıları geliyor. Küresel piyasalarda güvenilir olarak görülen sarı metal üzerinde çeşitli dolandırıcılık suçları ortaya çıkıyor. Altın fiyatlarının 4.442,04 TL’yi bulduğu Türkiye’de kuyumcular vatandaşları konusunda uyarıyor. Vakaların küresel piyasada yükselmesi sektör temsilcilerinin korkulu rüyası oldu.

Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor

DÜNYADA ALTIN DOLANDIRICILIĞI

Suudi Arabistan’da bakırdan yapılmış sahte altın kaplamalı sahte külçe altın satan mağazalara operasyon yapıldı. ABD’de ise Hillsboro Polisi sahte altın dolandırıcılığıyla bağlantılı olan bir çetenin peşine düştü.

Gadsdenmessenger'de yer alan detaylarda Alabama Securities and Exchange Commission (ASC) da ülke genelinde hızla yayılan "Altın Külçe" dolandırıcılığı konusunda halkı uyardı.

Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor

"Altın Külçe" dolandırıcılığı, dolandırıcıların hükümet yetkilisi gibi davranarak kurbanları birikimlerini korumak için altın külçeleri satın almaya ikna ediyor.

Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor

BU MESAJLARA DİKKAT!

Uzmanlar altın dolandırıcılığını şu şekilde anlattı:

Mağdurlarla kısa mesaj, e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçiliyor ve finansal hesaplarının çeşitli nedenlerle tehlikeye atılma riski altında olduğu, hesapların bir siber saldırıya maruz kaldığı veya yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı, kapatılması gerektiği söyleniyor. Mağdurlara hesaplarını boşaltmaları, altın külçelerini satın almaları ve ardından bunları "devlet yetkilisine" teslim etmeleri tavsiye ediliyor. Altını kendileri satın alamayan veya satın almak istemeyen kişilere, dolandırıcılar altın satın alma işlemini teklif ediyor. Bazen bu, "devlet yetkilisine" elektronik cihazlarınıza uzaktan erişim sağlamayı da içeriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya geriledi
Gram altın 6000 lira olacak! İslam Memiş yol haritası verdi: Ne zaman altın alalım?
ETİKETLER
#siber saldırı
#sahte altın
#Altın Dolandırıcılığı
#Altın Külçe Dolandırıcılığı
#Finansal Dolandırıcılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.