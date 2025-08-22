Altın almak isteyenler dikkat! Sektör temsilcileri kırmızı alarm verdi, külçelerde tespit ediliyor

Altın yatırımcılarına peş peşe uyarıları geliyor. Küresel piyasalarda güvenilir olarak görülen sarı metal üzerinde çeşitli dolandırıcılık suçları ortaya çıkıyor. Altın fiyatlarının 4.442,04 TL’yi bulduğu Türkiye’de kuyumcular vatandaşları sahte altın konusunda uyarıyor. Vakaların küresel piyasada yükselmesi sektör temsilcilerinin korkulu rüyası oldu.

DÜNYADA ALTIN DOLANDIRICILIĞI

Suudi Arabistan’da bakırdan yapılmış sahte altın kaplamalı sahte külçe altın satan mağazalara operasyon yapıldı. ABD’de ise Hillsboro Polisi sahte altın dolandırıcılığıyla bağlantılı olan bir çetenin peşine düştü.

Gadsdenmessenger'de yer alan detaylarda Alabama Securities and Exchange Commission (ASC) da ülke genelinde hızla yayılan "Altın Külçe" dolandırıcılığı konusunda halkı uyardı.

"Altın Külçe" dolandırıcılığı, dolandırıcıların hükümet yetkilisi gibi davranarak kurbanları birikimlerini korumak için altın külçeleri satın almaya ikna ediyor.

BU MESAJLARA DİKKAT!

Uzmanlar altın dolandırıcılığını şu şekilde anlattı:

Mağdurlarla kısa mesaj, e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçiliyor ve finansal hesaplarının çeşitli nedenlerle tehlikeye atılma riski altında olduğu, hesapların bir siber saldırıya maruz kaldığı veya yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı, kapatılması gerektiği söyleniyor. Mağdurlara hesaplarını boşaltmaları, altın külçelerini satın almaları ve ardından bunları "devlet yetkilisine" teslim etmeleri tavsiye ediliyor. Altını kendileri satın alamayan veya satın almak istemeyen kişilere, dolandırıcılar altın satın alma işlemini teklif ediyor. Bazen bu, "devlet yetkilisine" elektronik cihazlarınıza uzaktan erişim sağlamayı da içeriyor.